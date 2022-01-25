https://ria.ru/20220125/neonatsizm-1769344098.html

Украинские неонацисты превратились в глобальную проблему

В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов - РИА Новости, 25.01.2022

Украинские неонацисты превратились в глобальную проблему

Неонацисты и ультраправые, стекающиеся со всего мира на Украину, могут угрожать безопасности тех стран, откуда эти люди приезжают. Такое мнение высказал... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T01:01

2022-01-25T01:01

2022-01-25T01:01

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Неонацисты и ультраправые, стекающиеся со всего мира на Украину, могут угрожать безопасности тех стран, откуда эти люди приезжают. Такое мнение высказал журналист Микель Рамос в статье для испанского издания Público.Однако, отмечает автор, ответственность за сложившуюся ситуацию несет не только правительство Украины. Нельзя игнорировать тот факт, что ЕС и НАТО не просто знают об этом, но и активно способствуют происходящему.В последние годы, пишет Рамос, немало неонацистских активистов и групп из США и Европы (в том числе Испании) посетили Украину, чтобы установить контакты и получить военную подготовку. Неонацисты, которые видят в ситуации на Украине возможности для подготовки, могут начать действовать и в европейских странах, резюмирует автор.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Украина превратилась в кузницу и рассадник боевиков-неонацистов. В МИД также полагают, что культивированию националистического настроя среди широких масс населения на Украине служат настойчивые и последовательные усилия властей всех уровней по обелению и героизации нацизма, нацистских пособников времен Второй мировой войны и возвеличиванию различных формирований украинских коллаборационистов, сотрудничавших с нацистскими захватчиками в годы Второй мировой войны, под видом участников "национально-освободительного движения".Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Владимир Жеглов, в свою очередь, отметил, что на Украине весьма вольготно себя чувствуют военизированные организации неонацистского толка, которым власти позволили взять в руки оружие и отправиться в Донбасс убивать соотечественников. Многие в 2016 году были инкорпорированы в силовые структуры Украины, получив возможность официально влиять на принимаемые в них решения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210907/antisemitizm-1748894252.html

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в мире, украина, испания, сша, европа, ситуация на украине