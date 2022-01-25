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НАТО не будет размещать войска на Украине, заявил Столтенберг
НАТО не будет размещать войска на Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 25.01.2022
НАТО не будет размещать войска на Украине, заявил Столтенберг
Страны НАТО не будут размещать войска на Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T23:08
2022-01-25T23:08
в мире
сша
йенс столтенберг
москва
нато
сергей лавров
обсе
россия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Страны НАТО не будут размещать войска на Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."НАТО не будет размещать боевые части на Украине", — сказал он в интервью телеканалу CNN.Говоря о переговорах по гарантиям безопасности, Столтенберг отметил, что блок готов обсудить с Россией "контроль над вооружением, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, имеющие отношение к европейской безопасности". Однако НАТО не пойдет на компромисс по фундаментальным принципам, добавил он.Генсек альянса сообщил, что отправит ответ на российские предложения по гарантиям безопасности параллельно с США."Мы завершаем работу в НАТО над предложениями, письменным документом, который мы направим им позднее на этой неделе", — пояснил он.Переговоры с США и НАТОВ конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.В январе по этому вопросу прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Москва ожидает ответов от США и НАТО. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, России нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
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в мире, сша, йенс столтенберг, москва, нато, сергей лавров, обсе, россия
23:08 25.01.2022
 
НАТО не будет размещать войска на Украине, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не будет направлять войска на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Страны НАТО не будут размещать войска на Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"НАТО не будет размещать боевые части на Украине", — сказал он в интервью телеканалу CNN.
Говоря о переговорах по гарантиям безопасности, Столтенберг отметил, что блок готов обсудить с Россией "контроль над вооружением, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, имеющие отношение к европейской безопасности". Однако НАТО не пойдет на компромисс по фундаментальным принципам, добавил он.
Генсек альянса сообщил, что отправит ответ на российские предложения по гарантиям безопасности параллельно с США.
"Мы завершаем работу в НАТО над предложениями, письменным документом, который мы направим им позднее на этой неделе", — пояснил он.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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Белый дом не согласился с мнением Киева, что эскалации ситуации не будет

Переговоры с США и НАТО

В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
В январе по этому вопросу прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.
Москва ожидает ответов от США и НАТО. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, России нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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В миреСШАЙенс СтолтенбергМоскваНАТОСергей ЛавровОБСЕРоссия
 
 
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