https://ria.ru/20220125/nato-1769523803.html
НАТО не будет размещать войска на Украине, заявил Столтенберг
НАТО не будет размещать войска на Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 25.01.2022
НАТО не будет размещать войска на Украине, заявил Столтенберг
Страны НАТО не будут размещать войска на Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T23:08
2022-01-25T23:08
2022-01-25T23:08
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Страны НАТО не будут размещать войска на Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."НАТО не будет размещать боевые части на Украине", — сказал он в интервью телеканалу CNN.Говоря о переговорах по гарантиям безопасности, Столтенберг отметил, что блок готов обсудить с Россией "контроль над вооружением, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, имеющие отношение к европейской безопасности". Однако НАТО не пойдет на компромисс по фундаментальным принципам, добавил он.Генсек альянса сообщил, что отправит ответ на российские предложения по гарантиям безопасности параллельно с США."Мы завершаем работу в НАТО над предложениями, письменным документом, который мы направим им позднее на этой неделе", — пояснил он.Переговоры с США и НАТОВ конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.В январе по этому вопросу прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ.Москва ожидает ответов от США и НАТО. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, России нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления переговоров.
https://ria.ru/20220125/ukraina-1769512408.html
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НАТО не будет размещать войска на Украине, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не будет направлять войска на Украину