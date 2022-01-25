https://ria.ru/20220125/nato-1769506248.html
НАТО готова обсуждать контроль над вооружениями, заявил Столтенберг
НАТО готова обсуждать контроль над вооружениями, заявил Столтенберг - РИА Новости, 25.01.2022
НАТО готова обсуждать контроль над вооружениями, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов обсудить с Россией контроль над вооружением и другие вопросы, имеющие отношение к европейской... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T19:34
2022-01-25T19:34
2022-01-25T19:53
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов обсудить с Россией контроль над вооружением и другие вопросы, имеющие отношение к европейской безопасности.По его словам, НАТО готова "обсудить контроль над вооружением, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, имеющие отношение к европейской безопасности".
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в мире, нато, россия, безопасность, вооружение, йенс столтенберг, европа
19:34 25.01.2022 (обновлено: 19:53 25.01.2022)
НАТО готова обсуждать контроль над вооружениями, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: альянс готов обсуждать с Россией контроль над вооружениями