https://ria.ru/20220125/nato-1769506248.html

НАТО готова обсуждать контроль над вооружениями, заявил Столтенберг

НАТО готова обсуждать контроль над вооружениями, заявил Столтенберг - РИА Новости, 25.01.2022

НАТО готова обсуждать контроль над вооружениями, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов обсудить с Россией контроль над вооружением и другие вопросы, имеющие отношение к европейской... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T19:34

2022-01-25T19:34

2022-01-25T19:53

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов обсудить с Россией контроль над вооружением и другие вопросы, имеющие отношение к европейской безопасности.По его словам, НАТО готова "обсудить контроль над вооружением, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, имеющие отношение к европейской безопасности".

https://ria.ru/20220125/ukraina-1769505557.html

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в мире, нато, россия, безопасность, вооружение, йенс столтенберг, европа