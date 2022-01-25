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НАТО отправит ответ на предложения по безопасности на этой неделе

НАТО отправит ответ на предложения по безопасности на этой неделе - РИА Новости, 25.01.2022

НАТО отправит ответ на предложения по безопасности на этой неделе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отправит письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на этой неделе при координации с... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T19:30

2022-01-25T19:30

2022-01-25T19:55

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сша

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россия

безопасность

йенс столтенберг

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отправит письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на этой неделе при координации с США."Мы завершаем работу в НАТО над предложениями, письменным документом, который мы направим им позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США", - заявил Столтенберг в эфире телеканала CNN.

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в мире, сша, нато, россия, безопасность, йенс столтенберг