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НАТО отправит ответ на предложения по безопасности на этой неделе
НАТО отправит ответ на предложения по безопасности на этой неделе - РИА Новости, 25.01.2022
НАТО отправит ответ на предложения по безопасности на этой неделе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отправит письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на этой неделе при координации с... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T19:30
2022-01-25T19:30
2022-01-25T19:55
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безопасность
йенс столтенберг
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отправит письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности на этой неделе при координации с США."Мы завершаем работу в НАТО над предложениями, письменным документом, который мы направим им позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США", - заявил Столтенберг в эфире телеканала CNN.
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в мире, сша, нато, россия, безопасность, йенс столтенберг
19:30 25.01.2022 (обновлено: 19:55 25.01.2022)
НАТО отправит ответ на предложения по безопасности на этой неделе
Столтенберг: НАТО отправит письменный ответ на предложения по безопасности на этой неделе