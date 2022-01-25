16:40 25.01.2022 (обновлено: 16:56 25.01.2022)
НАТО "вряд ли" направит войска на Украину, заявил Джонсон
Премьер Британии Джонсон: НАТО вряд ли направит войска на Украину, она не член альянса
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
ЛОНДОН, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что войска НАТО вряд ли будут направлены на Украину в случае эскалации ситуации, потому что она не является членом альянса.
"Я знаю, что эмоционально многие разделяют это мнение. Конечно, инстинктивно многие призвали бы к активной физической поддержке Украины в форме войск НАТО, но я должен сказать, что я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем. Украина не является членом НАТО", - сказал Джонсон, выступая в парламенте.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.