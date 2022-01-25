https://ria.ru/20220125/moschnost-1769348516.html

Минпромторг рассматривает возможность увязки налога на авто с мощностью

Минпромторг рассматривает возможность увязки налога на авто с мощностью - РИА Новости, 25.01.2022

Минпромторг рассматривает возможность увязки налога на авто с мощностью

Минпромторг РФ совместно с Минфином и ФНС прорабатывают обновление параметров налога на роскошь для автомобилей, в частности, обсуждается применение повышающих... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T03:32

2022-01-25T03:32

2022-01-25T03:32

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

авто

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с Минфином и ФНС прорабатывают обновление параметров налога на роскошь для автомобилей, в частности, обсуждается применение повышающих коэффициентов в зависимости от мощности машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства промышленности и торговли."Указанные изменения обеспечат более объективный расчет и минимизируют спорные ситуации, возникающие при администрировании транспортного налога", - добавили в министерстве.В декабре Минпромторг и Минфин начали обсуждать повышение ценовой планки на автомобили, облагаемые налогом на роскошь, чтобы - как выразился министр промышленности и торговли Денис Мантуров - "была справедливость". Действующий порог в 3 миллиона рублей был установлен еще в 2014 году. При этом, по данным "Автостата", средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%.По действующему законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года - 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет.

https://ria.ru/20220124/avto-1769186893.html

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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, авто, россия