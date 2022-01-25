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В Челябинске в школах отменили занятия из-за сообщений о "минировании"
В Челябинске в школах отменили занятия из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 25.01.2022
В Челябинске в школах отменили занятия из-за сообщений о "минировании"
Занятия во всех школах Челябинска во вторник в 1 и 2 смену отменили из-за поступивших анонимных сообщений о минировании учебных заведений, сообщила пресс-служба РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:28
2022-01-25T12:28
происшествия
школа
дети
челябинск
россия
ложные сообщения о минировании зданий
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв – РИА Новости. Занятия во всех школах Челябинска во вторник в 1 и 2 смену отменили из-за поступивших анонимных сообщений о минировании учебных заведений, сообщила пресс-служба горадминистрации.Как сообщалось, 20 января также из-за анонимных сообщений о минировании были отменены занятия в 1 и 2 смену во всех школах Челябинска."Сегодня, 25 января, правоохранительными органами осуществляется проверка вновь поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска. В связи с чем было принято решение об отмене очных занятий в школах", - говорится в сообщении.Администрация города признаёт, что данная мера может вызывать неудобства у родителей, уточняется в сообщении. Пресс-служба напоминает, что при поступлении сообщений подобного характера существует алгоритм действий: эвакуация людей и полная проверка здания, эти действия едины и предпринимаются и в других городах страны при возникновении подобных ситуаций.В Челябинске 189 зданий школ и провести одномоментную проверку сразу всех невозможно, сейчас сотрудники правоохранительных органов обследуют все здания образовательных учреждений, поясняется в сообщении."Убедительная просьба к гражданам сохранять спокойствие и не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20220124/rassylka-1769232545.html
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происшествия, школа, дети, челябинск, россия, ложные сообщения о минировании зданий
12:28 25.01.2022
 
В Челябинске в школах отменили занятия из-за сообщений о "минировании"

В Челябинске во всех школах отменили занятия из-за сообщений о возможном минировании

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции у здания школы
Автомобиль полиции у здания школы - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв – РИА Новости. Занятия во всех школах Челябинска во вторник в 1 и 2 смену отменили из-за поступивших анонимных сообщений о минировании учебных заведений, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Как сообщалось, 20 января также из-за анонимных сообщений о минировании были отменены занятия в 1 и 2 смену во всех школах Челябинска.
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"Сегодня, 25 января, правоохранительными органами осуществляется проверка вновь поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска. В связи с чем было принято решение об отмене очных занятий в школах", - говорится в сообщении.
Администрация города признаёт, что данная мера может вызывать неудобства у родителей, уточняется в сообщении. Пресс-служба напоминает, что при поступлении сообщений подобного характера существует алгоритм действий: эвакуация людей и полная проверка здания, эти действия едины и предпринимаются и в других городах страны при возникновении подобных ситуаций.
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В Челябинске 189 зданий школ и провести одномоментную проверку сразу всех невозможно, сейчас сотрудники правоохранительных органов обследуют все здания образовательных учреждений, поясняется в сообщении.
"Убедительная просьба к гражданам сохранять спокойствие и не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов", - сообщает пресс-служба.
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