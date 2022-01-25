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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/medpomosch-1769413284.html
В Марий Эл приостановили оказание плановой амбулаторной медицинской помощи
В Марий Эл приостановили оказание плановой амбулаторной медицинской помощи - РИА Новости, 25.01.2022
В Марий Эл приостановили оказание плановой амбулаторной медицинской помощи
Минздрав Марий Эл принял решение прекратить оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках из-за резкого увеличения числа заболевших ОРВИ и коронавирусной... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:05
2022-01-25T13:05
распространение коронавируса
общество
йошкар-ола
здоровье - общество
республика марий эл
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Минздрав Марий Эл принял решение прекратить оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках из-за резкого увеличения числа заболевших ОРВИ и коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в министерстве."Двадцатого января 2022 года отмечен максимальный прирост заболеваемости на 58% в сравнении с предыдущим днем. Количество вызовов скорой помощи увеличилось в 4 раза. Количество вызовов на дом к взрослым пациентам увеличилось в 5 раз. Отмечается резкий рост заболеваемости среди детского населения… Только в городе Йошкар-Оле 24 января было 1100 вызовов на дом к больным детям с клиникой ОРВИ и новой коронавирусной инфекции", - сообщили в минздраве Марий Эл.Министр здравоохранения Марина Панькова подчеркнула, что ситуация осложняется заболеваемостью медицинского персонала. "Принято решение о прекращении плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Освободившиеся врачи-специалисты будут привлечены к оказанию экстренной неотложной помощи в поликлиниках и к оказанию помощи больным на дому", - отметила глава минздрава региона.По ее словам, на решение кадровой проблемы в поликлиники Йошкар-Олы направлен для работы 21 ординатор первого и второго года обучения в медицинских вузах, имеющие аккредитацию, дающую возможность вести прием в качестве педиатров и терапевтов. Готовится еще 20 ординаторов для усиления первичного звена.Для работы в колл-центрах поликлиник привлекаются студенты-старшекурсники Марийского госуниверситета и Йошкар-Олинского медицинского колледжа. Волонтеры-медики привлекаются для доставки лекарственных препаратов больным с хроническими неинфекционными заболеваниями."Закрытие листков нетрудоспособности пациентам осуществляется дистанционно", - отметили в минздраве республики.
https://ria.ru/20220124/pomosch-1769334119.html
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общество, йошкар-ола, здоровье - общество, республика марий эл, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:05 25.01.2022
 
В Марий Эл приостановили оказание плановой амбулаторной медицинской помощи

В Марий Эл приостановили оказание плановой амбулаторной медицинской помощи из-за COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра на реанимационном сестринском посту в "красной зоне"
Медицинская сестра на реанимационном сестринском посту в красной зоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медицинская сестра на реанимационном сестринском посту в "красной зоне"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Минздрав Марий Эл принял решение прекратить оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках из-за резкого увеличения числа заболевших ОРВИ и коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в министерстве.
"Двадцатого января 2022 года отмечен максимальный прирост заболеваемости на 58% в сравнении с предыдущим днем. Количество вызовов скорой помощи увеличилось в 4 раза. Количество вызовов на дом к взрослым пациентам увеличилось в 5 раз. Отмечается резкий рост заболеваемости среди детского населения… Только в городе Йошкар-Оле 24 января было 1100 вызовов на дом к больным детям с клиникой ОРВИ и новой коронавирусной инфекции", - сообщили в минздраве Марий Эл.
Министр здравоохранения Марина Панькова подчеркнула, что ситуация осложняется заболеваемостью медицинского персонала. "Принято решение о прекращении плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Освободившиеся врачи-специалисты будут привлечены к оказанию экстренной неотложной помощи в поликлиниках и к оказанию помощи больным на дому", - отметила глава минздрава региона.
По ее словам, на решение кадровой проблемы в поликлиники Йошкар-Олы направлен для работы 21 ординатор первого и второго года обучения в медицинских вузах, имеющие аккредитацию, дающую возможность вести прием в качестве педиатров и терапевтов. Готовится еще 20 ординаторов для усиления первичного звена.
Для работы в колл-центрах поликлиник привлекаются студенты-старшекурсники Марийского госуниверситета и Йошкар-Олинского медицинского колледжа. Волонтеры-медики привлекаются для доставки лекарственных препаратов больным с хроническими неинфекционными заболеваниями.
"Закрытие листков нетрудоспособности пациентам осуществляется дистанционно", - отметили в минздраве республики.
Бригада скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
Вчера, 22:07Распространение коронавируса
В Карелии приостановят плановую амбулаторную и стационарную медпомощь
 
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