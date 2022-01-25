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В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима
В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима - РИА Новости, 25.01.2022
В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима
Число контролеров, которые следят за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Москвы, со вторника вырастет на 50%, особое внимание будет уделено... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T09:55
2022-01-25T09:58
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Число контролеров, которые следят за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Москвы, со вторника вырастет на 50%, особое внимание будет уделено проверкам в вагонах метро и на перронах, сообщил журналистам во вторник руководитель "Организатора перевозок" Владислав Султанов."На фоне роста заболеваемости коронавирусом и распространения нового штамма "омикрон" "Организатор перевозок" усиливает проверки соблюдения антиковидных мер в городском транспорте Москвы. Число контролеров, которые осуществляют круглосуточный контроль за ношением масок в транспорте, увеличено на 50%", - сказал Султанов.Он пояснил, что на дополнительные рейды направят инспекторов из других подразделений. В усиленном режиме также будут проходить проверки соблюдения антиковидных мер в поездах и на перронах московского метрополитена. Это вызвано тем, что некоторые пассажиры, пройдя через линию контроля у турникетов, снимают маски или спускают их на подбородок. Это не препятствует распространению инфекции.Султанов отметил, что почти 700 контролеров будут следить за соблюдением требований санитарных врачей на городском транспорте столицы, включая метро, автобусы, трамваи, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры вокзалы."Мы призываем граждан с уважением относиться к здоровью друг друга и соблюдать профилактические меры в транспорте - правильно носить маску, полностью закрывая нос и рот. Эти простые правила способствуют сдерживанию вируса и препятствуют росту заражений", - отметил Султанов.В период новогодних праздников сотрудники "Организатора перевозок" выявили более 6 тысяч нарушений требований санитарных врачей.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
09:55 25.01.2022 (обновлено: 09:58 25.01.2022)
 
В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима

Число контролеров, следящих за ношением масок в московском транспорте, вырастет на 50%

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда Московского метрополитена
Пассажиры в вагоне поезда Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Число контролеров, которые следят за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Москвы, со вторника вырастет на 50%, особое внимание будет уделено проверкам в вагонах метро и на перронах, сообщил журналистам во вторник руководитель "Организатора перевозок" Владислав Султанов.
"На фоне роста заболеваемости коронавирусом и распространения нового штамма "омикрон" "Организатор перевозок" усиливает проверки соблюдения антиковидных мер в городском транспорте Москвы. Число контролеров, которые осуществляют круглосуточный контроль за ношением масок в транспорте, увеличено на 50%", - сказал Султанов.
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Он пояснил, что на дополнительные рейды направят инспекторов из других подразделений. В усиленном режиме также будут проходить проверки соблюдения антиковидных мер в поездах и на перронах московского метрополитена. Это вызвано тем, что некоторые пассажиры, пройдя через линию контроля у турникетов, снимают маски или спускают их на подбородок. Это не препятствует распространению инфекции.
Султанов отметил, что почти 700 контролеров будут следить за соблюдением требований санитарных врачей на городском транспорте столицы, включая метро, автобусы, трамваи, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры вокзалы.
"Мы призываем граждан с уважением относиться к здоровью друг друга и соблюдать профилактические меры в транспорте - правильно носить маску, полностью закрывая нос и рот. Эти простые правила способствуют сдерживанию вируса и препятствуют росту заражений", - отметил Султанов.
В период новогодних праздников сотрудники "Организатора перевозок" выявили более 6 тысяч нарушений требований санитарных врачей.
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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