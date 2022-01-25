https://ria.ru/20220125/maski-1769367977.html

В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима

В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима - РИА Новости, 25.01.2022

В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима

Число контролеров, которые следят за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Москвы, со вторника вырастет на 50%, особое внимание будет уделено... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T09:55

2022-01-25T09:55

2022-01-25T09:58

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756151171_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_c544310d451a34d7dd7b70ee3e36844b.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Число контролеров, которые следят за соблюдением масочного режима в общественном транспорте Москвы, со вторника вырастет на 50%, особое внимание будет уделено проверкам в вагонах метро и на перронах, сообщил журналистам во вторник руководитель "Организатора перевозок" Владислав Султанов."На фоне роста заболеваемости коронавирусом и распространения нового штамма "омикрон" "Организатор перевозок" усиливает проверки соблюдения антиковидных мер в городском транспорте Москвы. Число контролеров, которые осуществляют круглосуточный контроль за ношением масок в транспорте, увеличено на 50%", - сказал Султанов.Он пояснил, что на дополнительные рейды направят инспекторов из других подразделений. В усиленном режиме также будут проходить проверки соблюдения антиковидных мер в поездах и на перронах московского метрополитена. Это вызвано тем, что некоторые пассажиры, пройдя через линию контроля у турникетов, снимают маски или спускают их на подбородок. Это не препятствует распространению инфекции.Султанов отметил, что почти 700 контролеров будут следить за соблюдением требований санитарных врачей на городском транспорте столицы, включая метро, автобусы, трамваи, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры вокзалы."Мы призываем граждан с уважением относиться к здоровью друг друга и соблюдать профилактические меры в транспорте - правильно носить маску, полностью закрывая нос и рот. Эти простые правила способствуют сдерживанию вируса и препятствуют росту заражений", - отметил Султанов.В период новогодних праздников сотрудники "Организатора перевозок" выявили более 6 тысяч нарушений требований санитарных врачей.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса