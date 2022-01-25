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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220125/maneskin-1769376671.html
Группа Maneskin перенесла концерты в России
Группа Maneskin перенесла концерты в России - РИА Новости, 25.01.2022
Группа Maneskin перенесла концерты в России
Итальянская группа Maneskinв социальных сетях объявила о переносе тура в 2022 году в связи с пандемией. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:57
2022-01-25T11:50
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
maneskin (итальянская рок-группа)
новости культуры
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Итальянская группа Maneskinв социальных сетях объявила о переносе тура в 2022 году в связи с пандемией.Солист группы Давид Дамиано также добавил, что новые даты концертов планируется объявить не позднее 1 марта 2022 года. Участники группы поблагодарили поклонников за поддержку.Концерт Maneskin в Москве должен был состоятся 9 марта, а в Санкт-Петербурге – 11 марта.Благодаря группе международный музыкальный конкурс Евровидение в 2022 году пройдет в Турине. На днях стало известно, что одним из возможных ведущих церемонии станет британский певец Мика.
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знаменитости, шоу-бизнес, maneskin (итальянская рок-группа), новости культуры
10:57 25.01.2022 (обновлено: 11:50 25.01.2022)
 
Группа Maneskin перенесла концерты в России

Группа Maneskin перенесла концерты в России из-за коронавируса

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники группы Maneskin
Участники группы Maneskin - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Итальянская группа Maneskinв социальных сетях объявила о переносе тура в 2022 году в связи с пандемией.

"Привет, ребята. Нам очень жаль, но мы вынуждены сообщить, что нам придется перенести весь тур по Европе и Италии в 2022 году из-за ситуации с коронавирусом. Нам очень жаль. Мы много работали для этого тура, у нас все было готово, но в последние дни до нас дошли плохие новости о вместимости залов. Мы не можем гарантировать концерты, потому что в каждой стране ест свои правила, и мы обязаны их придерживаться, чтобы гарантировать каждому безопасность", – говорится в сообщении.

Солист группы Давид Дамиано также добавил, что новые даты концертов планируется объявить не позднее 1 марта 2022 года. Участники группы поблагодарили поклонников за поддержку.
Концерт Maneskin в Москве должен был состоятся 9 марта, а в Санкт-Петербурге – 11 марта.
Благодаря группе международный музыкальный конкурс Евровидение в 2022 году пройдет в Турине. На днях стало известно, что одним из возможных ведущих церемонии станет британский певец Мика.
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