10:57 25.01.2022 (обновлено: 11:50 25.01.2022)
Группа Maneskin перенесла концерты в России
Группа Maneskin перенесла концерты в России из-за коронавируса
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Итальянская группа Maneskinв социальных сетях объявила о переносе тура в 2022 году в связи с пандемией.
"Привет, ребята. Нам очень жаль, но мы вынуждены сообщить, что нам придется перенести весь тур по Европе и Италии в 2022 году из-за ситуации с коронавирусом. Нам очень жаль. Мы много работали для этого тура, у нас все было готово, но в последние дни до нас дошли плохие новости о вместимости залов. Мы не можем гарантировать концерты, потому что в каждой стране ест свои правила, и мы обязаны их придерживаться, чтобы гарантировать каждому безопасность", – говорится в сообщении.
Солист группы Давид Дамиано также добавил, что новые даты концертов планируется объявить не позднее 1 марта 2022 года. Участники группы поблагодарили поклонников за поддержку.
Концерт Maneskin в Москве должен был состоятся 9 марта, а в Санкт-Петербурге – 11 марта.
Благодаря группе международный музыкальный конкурс Евровидение в 2022 году пройдет в Турине. На днях стало известно, что одним из возможных ведущих церемонии станет британский певец Мика.
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