Группа Maneskin перенесла концерты в России

"Привет, ребята. Нам очень жаль, но мы вынуждены сообщить, что нам придется перенести весь тур по Европе и Италии в 2022 году из-за ситуации с коронавирусом. Нам очень жаль. Мы много работали для этого тура, у нас все было готово, но в последние дни до нас дошли плохие новости о вместимости залов. Мы не можем гарантировать концерты, потому что в каждой стране ест свои правила, и мы обязаны их придерживаться, чтобы гарантировать каждому безопасность", – говорится в сообщении.