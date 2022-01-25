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ВСУ расквартировываются в домах мирных жителей, заявили в ЛНР
ВСУ расквартировываются в домах мирных жителей, заявили в ЛНР - РИА Новости, 25.01.2022
ВСУ расквартировываются в домах мирных жителей, заявили в ЛНР
Украинские силовики расположились в домах мирных жителей в Донбассе, заявил на брифинге начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:01
2022-01-25T14:10
в мире
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 25 янв — РИА Новости. Украинские силовики расположились в домах мирных жителей в Донбассе, заявил на брифинге начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко."В населенном пункте Лопаскино (под контролем Киева. — Прим. ред.) боевики 79-й бригады ВСУ на улице имени Карла Маркса выгоняют мирных жителей из своих домов и расквартировали в них личный состав 3-го батальона", — сказал он.По словам представителя ведомства, украинская армия активизировалась во всех регионах. Он уточнил, что прежде всего речь идет об Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что около 120 тысяч военных находятся у линии соприкосновения.Власти самопровозглашенных республик не раз обвиняли силовиков в стягивании в зону конфликта бронетехники и запрещенного вооружения. Так, сегодня недалеко от подконтрольного Киеву города Счастье обнаружили две боевые машины пехоты. Кроме того, ранее во вторник стало известно о прибытии на передовую боевиков "Правого сектора"*, которых, возможно, будут использовать как заградотряды или группы зачистки.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали больше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.*Запрещенная в России экстремистская организация.
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в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
12:01 25.01.2022 (обновлено: 14:10 25.01.2022)
 
ВСУ расквартировываются в домах мирных жителей, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР заявила, что ВСУ расквартировываются в домах мирных жителей

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинский военнослужащий в Донецкой области
Украинский военнослужащий в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинский военнослужащий в Донецкой области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 янв — РИА Новости. Украинские силовики расположились в домах мирных жителей в Донбассе, заявил на брифинге начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
"В населенном пункте Лопаскино (под контролем Киева. — Прим. ред.) боевики 79-й бригады ВСУ на улице имени Карла Маркса выгоняют мирных жителей из своих домов и расквартировали в них личный состав 3-го батальона", — сказал он.
По словам представителя ведомства, украинская армия активизировалась во всех регионах. Он уточнил, что прежде всего речь идет об Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что около 120 тысяч военных находятся у линии соприкосновения.
Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
10:13
ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков в городе Счастье в Донбассе
Власти самопровозглашенных республик не раз обвиняли силовиков в стягивании в зону конфликта бронетехники и запрещенного вооружения. Так, сегодня недалеко от подконтрольного Киеву города Счастье обнаружили две боевые машины пехоты. Кроме того, ранее во вторник стало известно о прибытии на передовую боевиков "Правого сектора"*, которых, возможно, будут использовать как заградотряды или группы зачистки.
Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали больше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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