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"Правый сектор"* может сформировать заградотряды в Донбассе, заявили в ДНР

"Правый сектор"* может сформировать заградотряды в Донбассе, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.01.2022

"Правый сектор"* может сформировать заградотряды в Донбассе, заявили в ДНР

"Правый сектор"* могут использовать в Донбассе для создания заградительных отрядов, заявил РИА Новости представитель Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T06:05

2022-01-25T06:05

2022-01-25T08:35

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ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. "Правый сектор"* могут использовать в Донбассе для создания заградительных отрядов, заявил РИА Новости представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Ранее он сообщил о прибытии боевиков организации на линию соприкосновения.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали больше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.* Запрещенная в России экстремистская организация.

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