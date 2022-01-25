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В ЛНР заявили, что обстановка в Донбассе напоминает предвоенную

В ЛНР заявили, что обстановка в Донбассе напоминает предвоенную - РИА Новости, 25.01.2022

В ЛНР заявили, что обстановка в Донбассе напоминает предвоенную

Украинская армия готовится к боевым действиям в Донбассе, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:16

2022-01-25T11:16

2022-01-25T12:31

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ЛУГАНСК, 25 янв — РИА Новости. Украинская армия готовится к боевым действиям в Донбассе, заявил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.По словам главы ведомства, силовики активизировались во всех регионах."В последние дни нами постоянно фиксируется активная военная деятельность украинской армии не только в зоне проведения карательной операции <...>, но и в целом по всей территории Украины", — сказал Лещенко на брифинге.Он уточнил, что прежде всего речь идет об Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях.Разведка республики отслеживает передвижение техники и готова реагировать оперативно.ЛНР и ДНР не раз обвиняли силовиков в стягивании к линии соприкосновения бронетехники и запрещенного вооружения. Так, сегодня недалеко от подконтрольного Киеву города Счастье обнаружили две боевые машины пехоты. Кроме того, ранее во вторник стало известно о прибытии на передовую боевиков "Правого сектора"*, которых, возможно, будут использовать как заградотряды или группы зачистки.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали больше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.*Запрещенная в России экстремистская организация.

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в мире, киев, черниговская область, вооруженные силы украины, луганская народная республика, обсе, ситуация в днр и лнр, украина