https://ria.ru/20220125/lep-1769369279.html

В Казахстане сообщили об аварийном отключении высоковольтных ЛЭП

В Казахстане сообщили об аварийном отключении высоковольтных ЛЭП - РИА Новости, 25.01.2022

В Казахстане сообщили об аварийном отключении высоковольтных ЛЭП

Казахстанская энергетическая компания "Самрук-Энерго" сообщила о переходе Алма-Атинского энергоузла на изолированную работу из-за отключения высоковольтных... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:05

2022-01-25T10:05

2022-01-25T10:39

в мире

казахстан

алма-ата

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156382/69/1563826920_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_a938bc12cbc6cb57ccf3d15ee7a0d181.jpg

АЛМА-АТА, 25 янв - РИА Новости. Казахстанская энергетическая компания "Самрук-Энерго" сообщила о переходе Алма-Атинского энергоузла на изолированную работу из-за отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих его с северной и южной частями энергосистемы."Сегодня в 11.59 (08.59 мск) произошло выделение города Алматы и алматинского энергоузла на изолированную работу вследствие аварийного отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями энергосистемы. Причины произошедшего выясняются", - сообщила компания.По ее данным, расположенные в южном регионе электрические станции АО "АлЭС" и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам системного оператора увеличивают мощность. Северные энергоисточники АО "Самрук-Энерго" - Экибастузские ГРЭС несут заданную нагрузку без замечаний.

https://ria.ru/20220125/alma-ata-1769368313.html

казахстан

алма-ата

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, алма-ата