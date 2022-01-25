https://ria.ru/20220125/lep-1769369279.html
В Казахстане сообщили об аварийном отключении высоковольтных ЛЭП
В Казахстане сообщили об аварийном отключении высоковольтных ЛЭП - РИА Новости, 25.01.2022
В Казахстане сообщили об аварийном отключении высоковольтных ЛЭП
Казахстанская энергетическая компания "Самрук-Энерго" сообщила о переходе Алма-Атинского энергоузла на изолированную работу из-за отключения высоковольтных... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:05
2022-01-25T10:05
2022-01-25T10:39
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АЛМА-АТА, 25 янв - РИА Новости. Казахстанская энергетическая компания "Самрук-Энерго" сообщила о переходе Алма-Атинского энергоузла на изолированную работу из-за отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих его с северной и южной частями энергосистемы."Сегодня в 11.59 (08.59 мск) произошло выделение города Алматы и алматинского энергоузла на изолированную работу вследствие аварийного отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями энергосистемы. Причины произошедшего выясняются", - сообщила компания.По ее данным, расположенные в южном регионе электрические станции АО "АлЭС" и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам системного оператора увеличивают мощность. Северные энергоисточники АО "Самрук-Энерго" - Экибастузские ГРЭС несут заданную нагрузку без замечаний.
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в мире, казахстан, алма-ата
10:05 25.01.2022 (обновлено: 10:39 25.01.2022)
В Казахстане сообщили об аварийном отключении высоковольтных ЛЭП
"Самрук-Энерго": в Казахстане произошло аварийное отключение высоковольтных ЛЭП
АЛМА-АТА, 25 янв - РИА Новости. Казахстанская энергетическая компания "Самрук-Энерго" сообщила о переходе Алма-Атинского энергоузла на изолированную работу из-за отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих его с северной и южной частями энергосистемы.
"Сегодня в 11.59 (08.59 мск) произошло выделение города Алматы и алматинского энергоузла на изолированную работу вследствие аварийного отключения высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями энергосистемы. Причины произошедшего выясняются", - сообщила компания.
По ее данным, расположенные в южном регионе электрические станции АО "АлЭС" и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам системного оператора увеличивают мощность. Северные энергоисточники АО "Самрук-Энерго" - Экибастузские ГРЭС несут заданную нагрузку без замечаний.