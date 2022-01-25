https://ria.ru/20220125/lennon-1769352139.html

Личные вещи Джона Леннона продадут на аукционе в виде NFT-токенов

Личные вещи Джона Леннона продадут на аукционе в виде NFT-токенов - РИА Новости, 25.01.2022

Личные вещи Джона Леннона продадут на аукционе в виде NFT-токенов

Личные вещи всемирно известного британского музыканта, экс-участника группы Beatles Джона Леннона будут проданы на аукционе Julien's Auctions в США в виде... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T05:55

2022-01-25T05:55

2022-01-25T05:56

культура

сша

джон леннон

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Личные вещи всемирно известного британского музыканта, экс-участника группы Beatles Джона Леннона будут проданы на аукционе Julien's Auctions в США в виде NFT-токенов, сообщает аукционный дом.NFT-токены, выставленные на торги, включают ноты к "Hey Jude", одной из наиболее известных песен Beatles, написанные от руки и проиллюстрированные другим участником коллектива Полом Маккартни. Кроме того, будут проданы NFT-токены пальто, которое носил Джон Леннон на съемках фильма 1967 года "Волшебное таинственное путешествие", и черного плаща, который был на музыканте в фильме "На помощь!" 1965 года. Также на аукционе представлены токены трех винтажных гитар, полученных Джулианом Ленноном в подарок от отца.Как отмечает Julien's Auctions, аукцион продлится до 7 февраля.Песня "Hey Jude" была написана в 1968 году. Пол Маккартни написал ее для сына Джона Леннона Джулиана в качестве утешения во время развода его родителей Джона и Синтии Леннон. В результате песня была номинирована на премию "Гремми" в 1989 году в категориях "Запись года" и "Песня года".NFT (non-fungible tokens) - невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейновой сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.

https://ria.ru/20200922/lennon-1577608252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, джон леннон