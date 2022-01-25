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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220125/lennon-1769352139.html
Личные вещи Джона Леннона продадут на аукционе в виде NFT-токенов
Личные вещи Джона Леннона продадут на аукционе в виде NFT-токенов - РИА Новости, 25.01.2022
Личные вещи Джона Леннона продадут на аукционе в виде NFT-токенов
Личные вещи всемирно известного британского музыканта, экс-участника группы Beatles Джона Леннона будут проданы на аукционе Julien's Auctions в США в виде... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T05:55
2022-01-25T05:56
культура
сша
джон леннон
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Личные вещи всемирно известного британского музыканта, экс-участника группы Beatles Джона Леннона будут проданы на аукционе Julien's Auctions в США в виде NFT-токенов, сообщает аукционный дом.NFT-токены, выставленные на торги, включают ноты к "Hey Jude", одной из наиболее известных песен Beatles, написанные от руки и проиллюстрированные другим участником коллектива Полом Маккартни. Кроме того, будут проданы NFT-токены пальто, которое носил Джон Леннон на съемках фильма 1967 года "Волшебное таинственное путешествие", и черного плаща, который был на музыканте в фильме "На помощь!" 1965 года. Также на аукционе представлены токены трех винтажных гитар, полученных Джулианом Ленноном в подарок от отца.Как отмечает Julien's Auctions, аукцион продлится до 7 февраля.Песня "Hey Jude" была написана в 1968 году. Пол Маккартни написал ее для сына Джона Леннона Джулиана в качестве утешения во время развода его родителей Джона и Синтии Леннон. В результате песня была номинирована на премию "Гремми" в 1989 году в категориях "Запись года" и "Песня года".NFT (non-fungible tokens) - невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейновой сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.
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сша, джон леннон
05:55 25.01.2022 (обновлено: 05:56 25.01.2022)
 
Личные вещи Джона Леннона продадут на аукционе в виде NFT-токенов

Личные вещи экс-участника Beatles Джона Леннона продадут на аукционе в виде NFT-токенов

© AP PhotoДжон Леннон
Джон Леннон - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AP Photo
Джон Леннон
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Личные вещи всемирно известного британского музыканта, экс-участника группы Beatles Джона Леннона будут проданы на аукционе Julien's Auctions в США в виде NFT-токенов, сообщает аукционный дом.

"Julien's Auctions - мировой лидер по продаже памятных вещей рок-н-ролла - имеет честь объявить о предложении шести эксклюзивных NFT от Джулиана Леннона, представляющих культовые предметы из его личной коллекции. NFT представляют тщательно отобранные редкие и значимые предметы из его собственной жизни и детства. Эти предметы подчеркивают близкие отношения между Джулианом и его отцом Джоном Ленноном и включают содержательный рассказ от Джулиана, документирующий личную значимость каждого предмета", - говорится на сайте аукционного дома.

NFT-токены, выставленные на торги, включают ноты к "Hey Jude", одной из наиболее известных песен Beatles, написанные от руки и проиллюстрированные другим участником коллектива Полом Маккартни. Кроме того, будут проданы NFT-токены пальто, которое носил Джон Леннон на съемках фильма 1967 года "Волшебное таинственное путешествие", и черного плаща, который был на музыканте в фильме "На помощь!" 1965 года. Также на аукционе представлены токены трех винтажных гитар, полученных Джулианом Ленноном в подарок от отца.
Как отмечает Julien's Auctions, аукцион продлится до 7 февраля.
Песня "Hey Jude" была написана в 1968 году. Пол Маккартни написал ее для сына Джона Леннона Джулиана в качестве утешения во время развода его родителей Джона и Синтии Леннон. В результате песня была номинирована на премию "Гремми" в 1989 году в категориях "Запись года" и "Песня года".
NFT (non-fungible tokens) - невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейновой сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.
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