https://ria.ru/20220125/krym-1769433272.html

Украинские военные "закопошились" на подступах к Крыму

В Крыму заявили об активизации украинских военных у границ полуострова - РИА Новости, 25.01.2022

Украинские военные "закопошились" на подступах к Крыму

ВСУ активизировали деятельность у границ Крыма, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, отметив, что НАТО продолжает "накачивать Украину... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:32

2022-01-25T14:32

2022-01-25T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. ВСУ активизировали деятельность у границ Крыма, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, отметив, что НАТО продолжает "накачивать Украину оружием".По его словам, НАТО придвигает контингент к российским границам и продолжает поставлять Киеву военную технику и оружие — поэтому ситуация непростая, напряженная и требует повышенной бдительности."Наш МИД предупреждает о готовящихся провокациях в Донбассе с целью втянуть Россию в войну. Она может быть выгодна и марионеточному режиму (президента Украины. — Прим. ред.) Зеленского, шоу-режиму, так сказать, который стремительно проигрывает Украину и в какой-то момент вполне может решиться на "китайскую ничью", — добавил Константинов.За последнее время украинская армия провела несколько учений в приграничных с Крымом регионах. Последние — защита морского побережья при противодействии наступательной операции в Херсонской области: в конце прошлой недели боевые расчеты реактивных систем залпового огня "Град" выполнили задание по уничтожению бронированной техники противника.В воскресенье Киев получил уже вторую партию военной помощи от США в 2022 году. По сообщению издания "НВ", речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D, а также партии ПТРК Javelin. В Госдепе заявили о готовности увеличить военную помощь украинским властям. При этом США и НАТО также нагнетают обстановку в регионе, увеличивая там военную активность.Как ранее указывал глава МИД России Сергей Лавров, поставки вооружений и прибытие западных военных инструкторов могут подтолкнуть Киев к "военным авантюрам", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220117/tsru-1768110225.html

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в мире, украина, киев, республика крым, москва, нато, владимир константинов, россия