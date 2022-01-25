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https://ria.ru/20220125/krym-1769433272.html
Украинские военные "закопошились" на подступах к Крыму
В Крыму заявили об активизации украинских военных у границ полуострова - РИА Новости, 25.01.2022
Украинские военные "закопошились" на подступах к Крыму
ВСУ активизировали деятельность у границ Крыма, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, отметив, что НАТО продолжает "накачивать Украину... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:32
2022-01-25T15:28
в мире
украина
киев
республика крым
москва
нато
владимир константинов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. ВСУ активизировали деятельность у границ Крыма, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, отметив, что НАТО продолжает "накачивать Украину оружием".По его словам, НАТО придвигает контингент к российским границам и продолжает поставлять Киеву военную технику и оружие — поэтому ситуация непростая, напряженная и требует повышенной бдительности."Наш МИД предупреждает о готовящихся провокациях в Донбассе с целью втянуть Россию в войну. Она может быть выгодна и марионеточному режиму (президента Украины. — Прим. ред.) Зеленского, шоу-режиму, так сказать, который стремительно проигрывает Украину и в какой-то момент вполне может решиться на "китайскую ничью", — добавил Константинов.За последнее время украинская армия провела несколько учений в приграничных с Крымом регионах. Последние — защита морского побережья при противодействии наступательной операции в Херсонской области: в конце прошлой недели боевые расчеты реактивных систем залпового огня "Град" выполнили задание по уничтожению бронированной техники противника.В воскресенье Киев получил уже вторую партию военной помощи от США в 2022 году. По сообщению издания "НВ", речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D, а также партии ПТРК Javelin. В Госдепе заявили о готовности увеличить военную помощь украинским властям. При этом США и НАТО также нагнетают обстановку в регионе, увеличивая там военную активность.Как ранее указывал глава МИД России Сергей Лавров, поставки вооружений и прибытие западных военных инструкторов могут подтолкнуть Киев к "военным авантюрам", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
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в мире, украина, киев, республика крым, москва, нато, владимир константинов, россия
14:32 25.01.2022 (обновлено: 15:28 25.01.2022)
 
В Крыму заявили об активизации украинских военных у границ полуострова

Глава парламента Крыма Константинов: ВСУ "копошатся" на подступах к полуострову

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащий Вооруженных сил Украины
Военнослужащий Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Военнослужащий Вооруженных сил Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. ВСУ активизировали деятельность у границ Крыма, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, отметив, что НАТО продолжает "накачивать Украину оружием".

"Украинская военщина закопошилась на ближних подступах к Крыму, а комик, исполняющий роль президента, заявляет, что наш полуостров они "не забудут". А это значит — надо готовиться к очередному проявлению по нашему адресу украинской "любви", — сказал он на заседании президиума парламента.

По его словам, НАТО придвигает контингент к российским границам и продолжает поставлять Киеву военную технику и оружие — поэтому ситуация непростая, напряженная и требует повышенной бдительности.
"Наш МИД предупреждает о готовящихся провокациях в Донбассе с целью втянуть Россию в войну. Она может быть выгодна и марионеточному режиму (президента Украины. — Прим. ред.) Зеленского, шоу-режиму, так сказать, который стремительно проигрывает Украину и в какой-то момент вполне может решиться на "китайскую ничью", — добавил Константинов.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 08:00
ЦРУ учит украинский спецназ убивать русских. Но обвинят Россию
За последнее время украинская армия провела несколько учений в приграничных с Крымом регионах. Последние — защита морского побережья при противодействии наступательной операции в Херсонской области: в конце прошлой недели боевые расчеты реактивных систем залпового огня "Град" выполнили задание по уничтожению бронированной техники противника.
В воскресенье Киев получил уже вторую партию военной помощи от США в 2022 году. По сообщению издания "НВ", речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D, а также партии ПТРК Javelin. В Госдепе заявили о готовности увеличить военную помощь украинским властям. При этом США и НАТО также нагнетают обстановку в регионе, увеличивая там военную активность.
Как ранее указывал глава МИД России Сергей Лавров, поставки вооружений и прибытие западных военных инструкторов могут подтолкнуть Киев к "военным авантюрам", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
"Мы готовы к еще большей поддержке Украины": как Пентагон вооружает Киев
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

Старший летчик укладывает на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
 
В миреУкраинаКиевРеспублика КрымМоскваНАТОВладимир КонстантиновРоссия
 
 
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