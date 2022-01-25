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Объем операций по кредитным картам "Хоум Кредит" в декабре вырос на 36%
Объем операций по кредитным картам "Хоум Кредит" в декабре вырос на 36% - РИА Новости, 25.01.2022
Объем операций по кредитным картам "Хоум Кредит" в декабре вырос на 36%
Клиенты банка "Хоум Кредит" в декабре 2021 года совершили на 36,4% больше транзакций по кредитным картам относительно показателей декабря предыдущего года,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:51
2022-01-25T10:51
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Клиенты банка "Хоум Кредит" в декабре 2021 года совершили на 36,4% больше транзакций по кредитным картам относительно показателей декабря предыдущего года, сообщает банк.Количество выданных кредитных карт превысило значения декабря 2020 года практически в два раза (без учета карт рассрочки – в 3,2 раза).Чаще всего клиенты банка оплачивали кредитными картами товары в категориях "продукты питания", "одежда и обувь" и "товары для дома".Как отметил предправления банка Дмитрий Пешнев-Подольский, существенный рост продемонстрировали также некарточные продукты.Так, в декабре 2021 года выдачи беспроцентных рассрочек увеличились в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Сегмент цифровых рассрочек, выдаваемых через партнеров банка, вырос еще более значительно – в семь раз относительно прошлого года.
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новости компаний - экономика, хоум кредит
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Клиенты банка "Хоум Кредит
" в декабре 2021 года совершили на 36,4% больше транзакций по кредитным картам относительно показателей декабря предыдущего года, сообщает банк.
Количество выданных кредитных карт превысило значения декабря 2020 года практически в два раза (без учета карт рассрочки – в 3,2 раза).
"Прирост портфеля кредитных карт банка "Хоум Кредит" в декабре составил 5,5% в относительном выражении. По оценкам Frank RG, это самый высокий результат на банковском рынке. А доля банка в этом сегменте к концу года достигла 1,42% (1,14% годом ранее)", - говорится в сообщении.
Чаще всего клиенты банка оплачивали кредитными картами товары в категориях "продукты питания", "одежда и обувь" и "товары для дома".
"Интересно, что в декабре 2020 – начале января 2021 года тройка сегментов-лидеров была такой же, но на втором месте были "товары для дома", а "одежда и обувь" - на третьем. Очевидно, это было связано с тем, что год назад люди больше времени проводили дома из-за локдауна", - отметили в банке.
Как отметил предправления банка Дмитрий Пешнев-Подольский, существенный рост продемонстрировали также некарточные продукты.
"Например, выдачи кредитов наличными выросли на 35,7%. Особенную популярность набирают цифровые рассрочки, важный социальный продукт, выгодный и клиентам, и банку, и ритейлерам. Клиент получает товар или услугу без переплаты, банк увеличивает клиентскую базу, а ритейлеры наращивают оборот", - привели в банке его слова.
Так, в декабре 2021 года выдачи беспроцентных рассрочек увеличились в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Сегмент цифровых рассрочек, выдаваемых через партнеров банка, вырос еще более значительно – в семь раз относительно прошлого года.