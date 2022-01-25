https://ria.ru/20220125/kredity-1769377988.html

Объем операций по кредитным картам "Хоум Кредит" в декабре вырос на 36%

Объем операций по кредитным картам "Хоум Кредит" в декабре вырос на 36% - РИА Новости, 25.01.2022

Объем операций по кредитным картам "Хоум Кредит" в декабре вырос на 36%

Клиенты банка "Хоум Кредит" в декабре 2021 года совершили на 36,4% больше транзакций по кредитным картам относительно показателей декабря предыдущего года,... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:51

2022-01-25T10:51

2022-01-25T10:50

новости компаний - экономика

хоум кредит

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Клиенты банка "Хоум Кредит" в декабре 2021 года совершили на 36,4% больше транзакций по кредитным картам относительно показателей декабря предыдущего года, сообщает банк.Количество выданных кредитных карт превысило значения декабря 2020 года практически в два раза (без учета карт рассрочки – в 3,2 раза).Чаще всего клиенты банка оплачивали кредитными картами товары в категориях "продукты питания", "одежда и обувь" и "товары для дома".Как отметил предправления банка Дмитрий Пешнев-Подольский, существенный рост продемонстрировали также некарточные продукты.Так, в декабре 2021 года выдачи беспроцентных рассрочек увеличились в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Сегмент цифровых рассрочек, выдаваемых через партнеров банка, вырос еще более значительно – в семь раз относительно прошлого года.

https://ria.ru/20211219/stavki-1764412601.html

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новости компаний - экономика, хоум кредит