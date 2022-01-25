https://ria.ru/20220125/kotashenko-1769381756.html

Источник рассказал о мужчине, задержанном за ограбление вдовы Градского

Источник рассказал о мужчине, задержанном за ограбление вдовы Градского - РИА Новости, 25.01.2022

Источник рассказал о мужчине, задержанном за ограбление вдовы Градского

Задержанный за ограбление вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко ранее был судим за дачу взятки и находился в федеральном розыске, рассказал РИА... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:04

2022-01-25T11:04

2022-01-25T13:43

происшествия

александр градский

марина коташенко

таджикистан

шоубиз

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Задержанный за ограбление вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко ранее был судим за дачу взятки и находился в федеральном розыске, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах."Задержанный - гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов, в Москве проживал с 2011 года", — сообщил собеседник агентства.С середины января 2022 года, после нападения на Коташенко, Жабборова объявили в федеральный розыск. Его задержали в метро."Задержан в московском метро на станции метро "Менделеевская" при помощи камер распознавания лиц", — сказал источник РИА Новости.По данным агентства, Коташенко ограбили в середине января под Наро-Фоминском. У нее отобрали почти 100 миллионов рублей. Позже подмосковная полиция поделилась подробностями инцидента: злоумышленники спровоцировали ДТП, а после того, как девушка вышла из машины, ее отвезли до дома и отобрали там у нее крупную сумму.Грабители скрылись на белом Mercedes с московскими номерами, а до этого, сразу после ограбления, Коташенко довезла их до дороги, где они и пересели в свое авто.После ЧП вдова певца обратилась в полицию спустя пять-шесть часов. При этом некоторые СМИ сообщили, что она якобы могла сама инсценировать ограбление, однако подтверждения этой версии у агентства нет.Народный артист Александр Градский скончался 28 ноября прошлого года на 73-м году жизни.

https://ria.ru/20220124/gradskiy-1769233181.html

https://ria.ru/20220119/gradskiy-1768477149.html

таджикистан

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происшествия, александр градский, марина коташенко, таджикистан