https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769455391.html

Попова заявила о невыполнении в ряде регионов санитарных правил в школах

Попова заявила о невыполнении в ряде регионов санитарных правил в школах - РИА Новости, 25.01.2022

Попова заявила о невыполнении в ряде регионов санитарных правил в школах

Проверки Роспотребнадзора выявили, что в ряде регионов санитарные правила для профилактики коронавируса в школах не выполняются, заявила глава ведомства Анна... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:50

2022-01-25T15:50

2022-01-25T15:51

распространение коронавируса

общество

школа

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768855155_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0eeee3364582e31ecdc94215f75c35b0.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Проверки Роспотребнадзора выявили, что в ряде регионов санитарные правила для профилактики коронавируса в школах не выполняются, заявила глава ведомства Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Хочу отметить. что нашими проверками показано, что в целом ряде регионов соблюдение требований социальных правил по образовательному процессу, к сожалению, не выполняются в значительном ряде случаев",- сказала Попова.Температурный контроль на входе, разнесение по времени входа в здание, посещение столовой и "лестничное" расписание позволит защитить детей от рисков заражения коронавирусом, подчеркнула глава ведомства."Поэтому я хочу обратиться к руководителям субъектов РФ. (Нужно - ред.) обратить особое внимание на соблюдение таких правил, установить контроль и при необходимости я считаю правильным привлечь и родительское сообщество для контроля за теми требованиями, которые на сегодняшний день являются крайне актуальными",- заключила Попова.Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что данные меры важно соблюдать и при большом количестве поседений лечебных учреждений в амбулаторном звене.

https://ria.ru/20220125/omikron-1769348332.html

https://ria.ru/20220125/simptom-1769453283.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, школа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса