https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769455391.html
Попова заявила о невыполнении в ряде регионов санитарных правил в школах
Попова заявила о невыполнении в ряде регионов санитарных правил в школах - РИА Новости, 25.01.2022
Попова заявила о невыполнении в ряде регионов санитарных правил в школах
Проверки Роспотребнадзора выявили, что в ряде регионов санитарные правила для профилактики коронавируса в школах не выполняются, заявила глава ведомства Анна... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:50
2022-01-25T15:50
2022-01-25T15:51
распространение коронавируса
общество
школа
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Проверки Роспотребнадзора выявили, что в ряде регионов санитарные правила для профилактики коронавируса в школах не выполняются, заявила глава ведомства Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Хочу отметить. что нашими проверками показано, что в целом ряде регионов соблюдение требований социальных правил по образовательному процессу, к сожалению, не выполняются в значительном ряде случаев",- сказала Попова.Температурный контроль на входе, разнесение по времени входа в здание, посещение столовой и "лестничное" расписание позволит защитить детей от рисков заражения коронавирусом, подчеркнула глава ведомства."Поэтому я хочу обратиться к руководителям субъектов РФ. (Нужно - ред.) обратить особое внимание на соблюдение таких правил, установить контроль и при необходимости я считаю правильным привлечь и родительское сообщество для контроля за теми требованиями, которые на сегодняшний день являются крайне актуальными",- заключила Попова.Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что данные меры важно соблюдать и при большом количестве поседений лечебных учреждений в амбулаторном звене.
https://ria.ru/20220125/omikron-1769348332.html
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общество, школа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
15:50 25.01.2022 (обновлено: 15:51 25.01.2022)
Попова заявила о невыполнении в ряде регионов санитарных правил в школах
Попова: проверки показали невыполнение в некоторых регионах санитарных правил в школах