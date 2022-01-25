https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769446561.html

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19

Тенденция роста заболеваемости коронавирусом отмечается во всех федеральных округах России, за три недели рост наблюдается в 83 регионах, в двух некоторое... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:18

2022-01-25T15:18

2022-01-25T16:04

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Тенденция роста заболеваемости коронавирусом отмечается во всех федеральных округах России, за три недели рост наблюдается в 83 регионах, в двух некоторое сохраняющееся снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом."Тенденция роста отмечается во всех федеральных округах страны. Но по итогам третий недели у нас есть 12 лидеров, где средний российский показатель уже превышен, и это достаточно большой удельный вес в общем количестве субъектов", - сказала Попова на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.По ее словам, по итогам третьей недели рост заболеваемости отмечается в 83 субъектах. "И только в двух субъектах некоторое сохраняющееся снижение. Это Амурская область и Сахалинская область", - пояснила она.Попова отметила, что по итогам третьей недели больше половины всех заболевших – 52% всех инфицированных - это Москва, Московская область и Санкт-Петербург. "Это крупные центры с большим количеством населения, большие контакты, с большими транспортными хабами поражены в первую очередь", - сказала Попова.

https://ria.ru/20220125/ekspress-testy-1769450774.html

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