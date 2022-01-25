15:18 25.01.2022 (обновлено: 16:04 25.01.2022)
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех округах
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Тенденция роста заболеваемости коронавирусом отмечается во всех федеральных округах России, за три недели рост наблюдается в 83 регионах, в двух некоторое сохраняющееся снижение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.
"Тенденция роста отмечается во всех федеральных округах страны. Но по итогам третий недели у нас есть 12 лидеров, где средний российский показатель уже превышен, и это достаточно большой удельный вес в общем количестве субъектов", - сказала Попова на координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, по итогам третьей недели рост заболеваемости отмечается в 83 субъектах. "И только в двух субъектах некоторое сохраняющееся снижение. Это Амурская область и Сахалинская область", - пояснила она.
Попова отметила, что по итогам третьей недели больше половины всех заболевших – 52% всех инфицированных - это Москва, Московская область и Санкт-Петербург. "Это крупные центры с большим количеством населения, большие контакты, с большими транспортными хабами поражены в первую очередь", - сказала Попова.