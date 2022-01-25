https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769442535.html
Собянин заявил, что "омикрон" вытесняет "дельту"
Собянин заявил, что "омикрон" вытесняет "дельту" - РИА Новости, 25.01.2022
Собянин заявил, что "омикрон" вытесняет "дельту"
Штамм коронавируса "омикрон" продолжает вытеснять "дельту", поэтому, скорее всего, серьезной загрузки столичных больниц не будет, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:05
2022-01-25T15:05
2022-01-25T15:50
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" продолжает вытеснять "дельту", поэтому, скорее всего, серьезной загрузки столичных больниц не будет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."В связи с тем, что "омикрон" продолжает вытеснить "дельту", мы думаем, что какой-то серьезной динамики, загрузки госпитального фонда, возможно, не будет", - сказал Собянин.
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15:05 25.01.2022 (обновлено: 15:50 25.01.2022)
Собянин заявил, что "омикрон" вытесняет "дельту"
Мэр Москвы Собянин считает, что, скорее всего, серьезной загрузки больниц не будет