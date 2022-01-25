https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769442535.html

Собянин заявил, что "омикрон" вытесняет "дельту"

Собянин заявил, что "омикрон" вытесняет "дельту" - РИА Новости, 25.01.2022

Собянин заявил, что "омикрон" вытесняет "дельту"

Штамм коронавируса "омикрон" продолжает вытеснять "дельту", поэтому, скорее всего, серьезной загрузки столичных больниц не будет, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:05

2022-01-25T15:05

2022-01-25T15:50

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" продолжает вытеснять "дельту", поэтому, скорее всего, серьезной загрузки столичных больниц не будет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."В связи с тем, что "омикрон" продолжает вытеснить "дельту", мы думаем, что какой-то серьезной динамики, загрузки госпитального фонда, возможно, не будет", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20220125/omikron-1769443780.html

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