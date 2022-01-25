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Мать Корчевникова высказалась о последних днях вдовы Мягкова
Мать Корчевникова высказалась о последних днях вдовы Мягкова - РИА Новости, 25.01.2022
Мать Корчевникова высказалась о последних днях вдовы Мягкова
Мать телеведущего Борисова Корчевникова Ирина рассказала о последних днях Анастасии Вознесенской, вдовы народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Об этом она... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:27
2022-01-25T14:27
2022-01-25T14:27
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мать телеведущего Борисова Корчевникова Ирина рассказала о последних днях Анастасии Вознесенской, вдовы народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Об этом она сообщила в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир". Ирина Корчевникова была подругой звездной пары. По ее словам, после того, как актер ушел из театра, он практически все время проводил с супругой. Когда же он умер, его любимая осталась одна."С ней рядом была сиделка, больше никого", — говорит Ирина Корчевникова.Вознесенская скончалась 14 января 2022 года от последствий коронавируса. Корчевникова заметила, что ее подруга не была вакцинирована по медицинским показаниям. Но как она могла заразиться, мать телеведущего не понимает — последнее время артистка почти не выходила из дома и даже не отвечала, если кто-то стучался к ней в дверь. "Ася ушла вместе с ним (Андреем Мягковым, – Прим. Ред.). Именно в феврале прошлого года. Ася очень тяжело болела (все это время, – Прим. Ред.)", – считает Корчевникова.Андрей Мягков умер 18 февраля 2021 года. Он известен по ролям фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман".
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звезды, знаменитости
Мать Корчевникова высказалась о последних днях вдовы Мягкова
Мать ведущего Бориса Корчевникова Ирина рассказала о последних днях вдовы Мягкова
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Мать телеведущего Борисова Корчевникова Ирина рассказала о последних днях Анастасии Вознесенской, вдовы народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Об этом она сообщила
в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Ирина Корчевникова была подругой звездной пары.
По ее словам, после того, как актер ушел из театра, он практически все время проводил с супругой. Когда же он умер, его любимая осталась одна.
"С ней рядом была сиделка, больше никого", — говорит Ирина Корчевникова.
Вознесенская скончалась
14 января 2022 года от последствий коронавируса. Корчевникова заметила, что ее подруга не была вакцинирована по медицинским показаниям. Но как она могла заразиться, мать телеведущего не понимает — последнее время артистка почти не выходила из дома и даже не отвечала, если кто-то стучался к ней в дверь.
"Ася ушла вместе с ним (Андреем Мягковым, – Прим. Ред.). Именно в феврале прошлого года. Ася очень тяжело болела (все это время, – Прим. Ред.)", – считает Корчевникова.
Андрей Мягков умер
18 февраля 2021 года. Он известен по ролям фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!" и "Служебный роман".