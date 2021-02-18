https://ria.ru/20210218/myagkov-1597959774.html

Умер Андрей Мягков

Умер Андрей Мягков

В Москве на 83-м году жизни умер народный артист РСФСР Андрей Мягков. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:37

2021-02-18T10:37

2021-02-18T14:11

андрей мягков

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В Москве на 83-м году жизни умер народный артист РСФСР Андрей Мягков.Об этом сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, где он служил много лет. Подробности пока неизвестны.Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Окончил химико-технологический институт, в одном из любительских спектаклей его заметил педагог Школы-студии МХАТ. В 1965 году он получил диплом этого учебного заведения и стал актером театра "Современник". В 1977 году перешел во МХАТ.Большая популярность пришла к артисту после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975-м, где ему досталась роль Жени Лукашина. После этого журнал "Советский экран" выбрал его лучшим актером года. Мягков также сыграл в кино Алешу в "Братьях Карамазовых", Алексея в "Днях Турбиных", Новосельцева в "Служебном романе", Хвостова в "Гараже", Карандышева в "Жестоком романсе" и др.Кроме того, он увлекался портретной живописью и писал детективные романы.

https://ria.ru/20210218/myagkov-1597982443.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей мягков