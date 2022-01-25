https://ria.ru/20220125/konservatoriya-1769465598.html
Консерватория Петербурга приостановила работу из-за пандемии коронавируса
Консерватория Петербурга приостановила работу из-за пандемии коронавируса - РИА Новости, 25.01.2022
Консерватория Петербурга приостановила работу из-за пандемии коронавируса
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова на фоне неблагоприятной эпидситуации приостановила работу с 26 января до 31 января,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:38
2022-01-25T16:38
2022-01-25T16:38
культура
санкт-петербург
георгий свиридов
новости культуры
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49806/40/498064089_0:346:2940:2000_1920x0_80_0_0_af996120a04df69b50b0d09ee46f4d75.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова на фоне неблагоприятной эпидситуации приостановила работу с 26 января до 31 января, сообщает учреждение.Санкт-Петербургская государственная консерватория — первое в России высшее учебное учреждение профессионального музыкального образования. Она была основана в 1862 году по инициативе Императорского Русского музыкального общества. Первым выпускником был Петр Чайковский, а позже ее закончили Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Георгий Свиридов, Евгений Мравинский, Василий Соловьев-Седой, Валерий Гергиев, Юрий Темирканов и другие. Сейчас на шести факультетах и 29 кафедрах обучается более тысячи музыкантов-инструменталистов, дирижеров симфонического оркестра и академического хора, вокалистов, композиторов, музыковедов, режиссеров музыкального театра, балетмейстеров.
https://ria.ru/20220125/teatr-1769370424.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49806/40/498064089_273:0:2940:2000_1920x0_80_0_0_f5beb7e119c0c17bf3bebce73f80cc3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, георгий свиридов, новости культуры, россия, коронавирус в россии
Консерватория Петербурга приостановила работу из-за пандемии коронавируса
Консерватория Петербурга на фоне COVID-19 приостановила работу до 31 января
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова на фоне неблагоприятной эпидситуации приостановила работу с 26 января до 31 января, сообщает учреждение.
"В целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в период с 26 января 2022 года по 31 января 2022 года прекращается доступ в здание консерватории… обучающихся, профессорско-преподавательского состава, концертмейстеров, артистов Театра оперы и балета", — говорится в сообщении.
Санкт-Петербургская государственная консерватория — первое в России высшее учебное учреждение профессионального музыкального образования. Она была основана в 1862 году по инициативе Императорского Русского музыкального общества.
Первым выпускником был Петр Чайковский, а позже ее закончили Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Георгий Свиридов, Евгений Мравинский, Василий Соловьев-Седой, Валерий Гергиев, Юрий Темирканов и другие.
Сейчас на шести факультетах и 29 кафедрах обучается более тысячи музыкантов-инструменталистов, дирижеров симфонического оркестра и академического хора, вокалистов, композиторов, музыковедов, режиссеров музыкального театра, балетмейстеров.