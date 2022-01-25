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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220125/konservatoriya-1769465598.html
Консерватория Петербурга приостановила работу из-за пандемии коронавируса
Консерватория Петербурга приостановила работу из-за пандемии коронавируса - РИА Новости, 25.01.2022
Консерватория Петербурга приостановила работу из-за пандемии коронавируса
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова на фоне неблагоприятной эпидситуации приостановила работу с 26 января до 31 января,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:38
2022-01-25T16:38
культура
санкт-петербург
георгий свиридов
новости культуры
россия
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова на фоне неблагоприятной эпидситуации приостановила работу с 26 января до 31 января, сообщает учреждение.Санкт-Петербургская государственная консерватория — первое в России высшее учебное учреждение профессионального музыкального образования. Она была основана в 1862 году по инициативе Императорского Русского музыкального общества. Первым выпускником был Петр Чайковский, а позже ее закончили Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Георгий Свиридов, Евгений Мравинский, Василий Соловьев-Седой, Валерий Гергиев, Юрий Темирканов и другие. Сейчас на шести факультетах и 29 кафедрах обучается более тысячи музыкантов-инструменталистов, дирижеров симфонического оркестра и академического хора, вокалистов, композиторов, музыковедов, режиссеров музыкального театра, балетмейстеров.
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санкт-петербург, георгий свиридов, новости культуры, россия, коронавирус в россии
16:38 25.01.2022
 
Консерватория Петербурга приостановила работу из-за пандемии коронавируса

Консерватория Петербурга на фоне COVID-19 приостановила работу до 31 января

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкКонцертный зал имени Глазунова, Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова
Концертный зал имени Глазунова, Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова на фоне неблагоприятной эпидситуации приостановила работу с 26 января до 31 января, сообщает учреждение.

"В целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в период с 26 января 2022 года по 31 января 2022 года прекращается доступ в здание консерватории… обучающихся, профессорско-преподавательского состава, концертмейстеров, артистов Театра оперы и балета", — говорится в сообщении.

Санкт-Петербургская государственная консерватория — первое в России высшее учебное учреждение профессионального музыкального образования. Она была основана в 1862 году по инициативе Императорского Русского музыкального общества.
Первым выпускником был Петр Чайковский, а позже ее закончили Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Георгий Свиридов, Евгений Мравинский, Василий Соловьев-Седой, Валерий Гергиев, Юрий Темирканов и другие.
Сейчас на шести факультетах и 29 кафедрах обучается более тысячи музыкантов-инструменталистов, дирижеров симфонического оркестра и академического хора, вокалистов, композиторов, музыковедов, режиссеров музыкального театра, балетмейстеров.
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