https://ria.ru/20220125/konservatoriya-1769465598.html

Консерватория Петербурга приостановила работу из-за пандемии коронавируса

Консерватория Петербурга приостановила работу из-за пандемии коронавируса - РИА Новости, 25.01.2022

Консерватория Петербурга приостановила работу из-за пандемии коронавируса

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова на фоне неблагоприятной эпидситуации приостановила работу с 26 января до 31 января,... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T16:38

2022-01-25T16:38

2022-01-25T16:38

культура

санкт-петербург

георгий свиридов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова на фоне неблагоприятной эпидситуации приостановила работу с 26 января до 31 января, сообщает учреждение.Санкт-Петербургская государственная консерватория — первое в России высшее учебное учреждение профессионального музыкального образования. Она была основана в 1862 году по инициативе Императорского Русского музыкального общества. Первым выпускником был Петр Чайковский, а позже ее закончили Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Георгий Свиридов, Евгений Мравинский, Василий Соловьев-Седой, Валерий Гергиев, Юрий Темирканов и другие. Сейчас на шести факультетах и 29 кафедрах обучается более тысячи музыкантов-инструменталистов, дирижеров симфонического оркестра и академического хора, вокалистов, композиторов, музыковедов, режиссеров музыкального театра, балетмейстеров.

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санкт-петербург, георгий свиридов, новости культуры, россия, коронавирус в россии