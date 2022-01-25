https://ria.ru/20220125/komissarov-1769439032.html
"Запах времени": Комиссаров раскрыл, почему создал "Дом-2"
"Запах времени": Комиссаров раскрыл, почему создал "Дом-2" - РИА Новости, 25.01.2022
"Запах времени": Комиссаров раскрыл, почему создал "Дом-2"
Валерий Комиссаров раскрыл, почему создал "Дом-2". Об этом он рассказал в интервью сайту Teleprogramma.pro. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:05
2022-01-25T15:05
2022-01-25T15:05
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Валерий Комиссаров раскрыл, почему создал "Дом-2". Об этом он рассказал в интервью сайту Teleprogramma.pro. По его словам, он старается "всегда развивать что-то интересное и новое". Комиссаров отметил, что он "первый затронул на телевидении темы семейных ценностей"."Это сейчас много программ о семье, но так было не всегда. Появился проект "Окна", который я создал. Нагиев для съемок ко мне специально из Питера приезжал", — вспоминает продюсер.В какой-то момент он осознал, что на телевидении должны произойти перемены. Он также поделился подробностями своего нового проекта. "На YouTube, в Instagram и других платформах будут сразу два моих канала. Один — "Первый кошачий", а второй — "Первый собачий". Главный вопрос этих программ — понять, кто из нас животные. Люди или все-таки кошки с собаками", — рассказывает продюсер.Первый выпуск телестройки вышел в мае 2004 года. За годы участниками проекта стали сотни парней и девушек. Их судьбы после шоу сложились по-разному. Недавно стало известно, что Илья Григоренко после проекта просил милостыню.
https://ria.ru/20220120/buzova-1768253395.html
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знаменитости
"Запах времени": Комиссаров раскрыл, почему создал "Дом-2"
Создатель "Дома-2" Валерий Комиссаров раскрыл, почему придумал этот проект
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Валерий Комиссаров раскрыл, почему создал "Дом-2". Об этом он рассказал
в интервью сайту Teleprogramma.pro.
По его словам, он старается "всегда развивать что-то интересное и новое". Комиссаров отметил, что он "первый затронул на телевидении темы семейных ценностей".
"Это сейчас много программ о семье, но так было не всегда. Появился проект "Окна", который я создал. Нагиев для съемок ко мне специально из Питера приезжал", — вспоминает продюсер.
В какой-то момент он осознал, что на телевидении должны произойти перемены.
"Увидел, что жанр ток-шоу отходит и все обсуждено. Сначала появился "Дом", потом — "Дом-2". Ведущим был сначала Басков, потом Собчак и Бородина. Недавно я подумал: "А какой сейчас запах времени?" И понял, что сейчас в моде кошки и собаки", — говорит Комиссаров.
Он также поделился подробностями своего нового проекта.
"На YouTube, в Instagram и других платформах будут сразу два моих канала. Один — "Первый кошачий", а второй — "Первый собачий". Главный вопрос этих программ — понять, кто из нас животные. Люди или все-таки кошки с собаками", — рассказывает продюсер.
Первый выпуск телестройки вышел в мае 2004 года. За годы участниками проекта стали сотни парней и девушек. Их судьбы после шоу сложились по-разному. Недавно стало
известно, что Илья Григоренко после проекта просил милостыню.