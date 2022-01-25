https://ria.ru/20220125/komissarov-1769439032.html

"Запах времени": Комиссаров раскрыл, почему создал "Дом-2"

"Запах времени": Комиссаров раскрыл, почему создал "Дом-2" - РИА Новости, 25.01.2022

"Запах времени": Комиссаров раскрыл, почему создал "Дом-2"

Валерий Комиссаров раскрыл, почему создал "Дом-2". Об этом он рассказал в интервью сайту Teleprogramma.pro. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:05

2022-01-25T15:05

2022-01-25T15:05

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Валерий Комиссаров раскрыл, почему создал "Дом-2". Об этом он рассказал в интервью сайту Teleprogramma.pro. По его словам, он старается "всегда развивать что-то интересное и новое". Комиссаров отметил, что он "первый затронул на телевидении темы семейных ценностей"."Это сейчас много программ о семье, но так было не всегда. Появился проект "Окна", который я создал. Нагиев для съемок ко мне специально из Питера приезжал", — вспоминает продюсер.В какой-то момент он осознал, что на телевидении должны произойти перемены. Он также поделился подробностями своего нового проекта. "На YouTube, в Instagram и других платформах будут сразу два моих канала. Один — "Первый кошачий", а второй — "Первый собачий". Главный вопрос этих программ — понять, кто из нас животные. Люди или все-таки кошки с собаками", — рассказывает продюсер.Первый выпуск телестройки вышел в мае 2004 года. За годы участниками проекта стали сотни парней и девушек. Их судьбы после шоу сложились по-разному. Недавно стало известно, что Илья Григоренко после проекта просил милостыню.

https://ria.ru/20220120/buzova-1768253395.html

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