https://ria.ru/20220125/grigorenko-1769372367.html

Звезду "Дома-2" нашли просящим милостыню

Звезду "Дома-2" нашли просящим милостыню - РИА Новости, 25.01.2022

Звезду "Дома-2" нашли просящим милостыню

Звезда "Дома-2" Илья Григоренко просил милостыню. Об этом сообщили в эфире программы Первого канала "На самом деле". РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:07

2022-01-25T11:07

2022-01-25T16:06

шоубиз

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769371702_0:141:1004:705_1920x0_80_0_0_92ea690b2f75b47cf4b285da80f5a00b.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Звезда "Дома-2" Илья Григоренко просил милостыню. Об этом сообщили в эфире программы Первого канала "На самом деле". О том, что случилось с шоуменом, стало известно благодаря кадрам, снятым случайным прохожим. Их увидели друзья 26-летнего Григоренко. На них изображено, как Илья лежит на картонке в переходе. Позже в распоряжение редакторов передачи попали другие записи. На них показано, как звезда культового проекта работал на заправке, а также мыл стекла и фары автомобилей.По мнению Григоренко, его проблемы начались из-за расставания с Аленой Ашмариной. "У нас совместный ребенок. Когда я потерял семью, то, что мне было больше всего в жизни дорого, — это меня сломало", — говорит Григоренко.На знаменитую телестройку Илья пришел в 2014 году. Он был хоккеистом и моделью. Григоренко из обеспеченной семьи. Он ездил на дорогой машине, в Москве у него было жилье. На проекте он строил отношения с Аленой Ашмариной. Они были одной из самых красивых пар на шоу. Григоренко давно не общается с родителями, материально они его уже не поддерживают. Друзья в эфире "На самом деле" объяснили его конфликт с ними тем, что близким не нравилась его избранница.

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/abrikosov-1746103675.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости