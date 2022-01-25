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В Минсельхозе заявили об отсутствии причин для подорожания хлеба

В Минсельхозе заявили об отсутствии причин для подорожания хлеба - РИА Новости, 25.01.2022

В Минсельхозе заявили об отсутствии причин для подорожания хлеба

Минсельхоз России не видит предпосылок для существенного удорожания хлебобулочной продукции в стране, говорится в сообщении пресс-службы министерства. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T21:23

2022-01-25T21:23

2022-01-25T23:09

общество

хлеб

рбк (медиагруппа)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Минсельхоз России не видит предпосылок для существенного удорожания хлебобулочной продукции в стране, говорится в сообщении пресс-службы министерства."В настоящее время отсутствуют предпосылки для существенного удорожания хлебобулочной продукции. При этом на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на конкретные ассортиментные позиции, что является стандартной практикой взаимоотношений между производителями и торговыми сетями", — отмечается в сообщении.Издание РБК сообщило во вторник со ссылкой на российское подразделение финской Fazer Group, что себестоимость производства продукции для него увеличилась на 18% и отрасль ждет в этом году дальнейшего роста затрат.Между тем в министерстве напомнили, что в целях стабилизации цен на зерно и продукты его переработки правительством России бы принят целый комплекс мер таможенно-тарифного регулирования, включающий в себя плавающую экспортную пошлину на основные зерновые культуры, а также экспортную квоту, применяемую во второй половине сельскохозяйственного сезона. В свою очередь, мукомольным и хлебопекарным предприятиям в 2021 году были выделены дополнительные субсидии в размере 4,7 миллиарда рублей."Указанные меры позволили стабилизировать внутренние цены и удержать их на уровне существенно ниже мировых. Так, за прошедший год темпы роста стоимости зерна, хлеба и муки были ниже уровня общей инфляции. За последний месяц цены на продовольственную пшеницу демонстрировали околонулевую динамику", — отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220125/pivo-1769511872.html

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общество, хлеб, рбк (медиагруппа), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия