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Туризм
https://ria.ru/20220125/keshbek-1769477256.html
Спрос на туры по России вырос в два раза после старта пятого этапа кешбэка
Спрос на туры по России вырос в два раза после старта пятого этапа кешбэка - РИА Новости, 25.01.2022
Спрос на туры по России вырос в два раза после старта пятого этапа кешбэка
Спрос на путевки по России вырос в два раза за первую неделю после старта очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T19:01
2022-01-25T19:01
туризм
санкт-петербург
республика крым
сочи
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
красная поляна
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Спрос на путевки по России вырос в два раза за первую неделю после старта очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, рассказали РИА Новости в пресс-службе Level.Travel.Около 64 процентов всех туристов, воспользовавшихся за минувшую неделю кешбэком, отправятся на побережье Сочи, средний чек по направлению сейчас составляет 33 тысячи рублей. "Минимальная стоимость тура в Сочи на двоих на неделю начинается от 16 тысяч рублей, с кешбэком от Ростуризма такой тур обойдется в 12,9 тысячи рублей", — указали в сервисе.Горные склоны Красной Поляны — на втором месте по популярности, туда по программе собираются 13 процентов туристов, средний чек путевки – 64,6 тысячи рублей. "Здесь в разгар горнолыжного сезона цены значительно выше, чем на побережье: минимальная стоимость тура в январе — 42,4 тысячи рублей на двоих на неделю, с кешбэком он обойдется в 33,9 тысячи рублей", — рассказали в пресс-службе.Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург со средним чеком 23,2 тысячи рублей, куда отправятся 11 процентов туристов. "Минимальная стоимость тура в северную столицу в январе составляет 15,2 тысячи рублей на неделю, с кешбэком – 12,1 тысячи рублей", — указали в сервисе. Самым дорогим среди востребованных направлений в январе оказался Крым — туда едут шесть процентов клиентов Level.Travel, которые приобретают туры с кешбэком от Ростуризма. Средний чек по направлению составил 77,1 тысячи рублей. Пятый этап туристического кешбэка стартовал в России 18 января. Можно покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз — с момента начала навигации по 1 июня. Кешбэк начисляется только за путевки, оплаченные картой "Мир".
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санкт-петербург
республика крым
сочи
красная поляна
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санкт-петербург, республика крым, сочи, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, красная поляна, туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, кешбэк, куда можно лететь
19:01 25.01.2022
 
Спрос на туры по России вырос в два раза после старта пятого этапа кешбэка

Исследование: спрос на туры по РФ вырос в два раза после старта пятого этапа кешбэка

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтель Имеретинский в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае
Отель Имеретинский в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Спрос на путевки по России вырос в два раза за первую неделю после старта очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, рассказали РИА Новости в пресс-службе Level.Travel.
Около 64 процентов всех туристов, воспользовавшихся за минувшую неделю кешбэком, отправятся на побережье Сочи, средний чек по направлению сейчас составляет 33 тысячи рублей.
"Минимальная стоимость тура в Сочи на двоих на неделю начинается от 16 тысяч рублей, с кешбэком от Ростуризма такой тур обойдется в 12,9 тысячи рублей", — указали в сервисе.
Горные склоны Красной Поляны — на втором месте по популярности, туда по программе собираются 13 процентов туристов, средний чек путевки – 64,6 тысячи рублей.
"Здесь в разгар горнолыжного сезона цены значительно выше, чем на побережье: минимальная стоимость тура в январе — 42,4 тысячи рублей на двоих на неделю, с кешбэком он обойдется в 33,9 тысячи рублей", — рассказали в пресс-службе.
Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург со средним чеком 23,2 тысячи рублей, куда отправятся 11 процентов туристов.
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"Минимальная стоимость тура в северную столицу в январе составляет 15,2 тысячи рублей на неделю, с кешбэком – 12,1 тысячи рублей", — указали в сервисе.
Самым дорогим среди востребованных направлений в январе оказался Крым — туда едут шесть процентов клиентов Level.Travel, которые приобретают туры с кешбэком от Ростуризма. Средний чек по направлению составил 77,1 тысячи рублей.
Пятый этап туристического кешбэка стартовал в России 18 января. Можно покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз — с момента начала навигации по 1 июня. Кешбэк начисляется только за путевки, оплаченные картой "Мир".
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