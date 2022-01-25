https://ria.ru/20220125/keshbek-1769477256.html

Спрос на туры по России вырос в два раза после старта пятого этапа кешбэка

Спрос на туры по России вырос в два раза после старта пятого этапа кешбэка - РИА Новости, 25.01.2022

Спрос на туры по России вырос в два раза после старта пятого этапа кешбэка

Спрос на путевки по России вырос в два раза за первую неделю после старта очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T19:01

2022-01-25T19:01

2022-01-25T19:01

туризм

санкт-петербург

республика крым

сочи

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

туристы

красная поляна

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Спрос на путевки по России вырос в два раза за первую неделю после старта очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств, рассказали РИА Новости в пресс-службе Level.Travel.Около 64 процентов всех туристов, воспользовавшихся за минувшую неделю кешбэком, отправятся на побережье Сочи, средний чек по направлению сейчас составляет 33 тысячи рублей. "Минимальная стоимость тура в Сочи на двоих на неделю начинается от 16 тысяч рублей, с кешбэком от Ростуризма такой тур обойдется в 12,9 тысячи рублей", — указали в сервисе.Горные склоны Красной Поляны — на втором месте по популярности, туда по программе собираются 13 процентов туристов, средний чек путевки – 64,6 тысячи рублей. "Здесь в разгар горнолыжного сезона цены значительно выше, чем на побережье: минимальная стоимость тура в январе — 42,4 тысячи рублей на двоих на неделю, с кешбэком он обойдется в 33,9 тысячи рублей", — рассказали в пресс-службе.Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург со средним чеком 23,2 тысячи рублей, куда отправятся 11 процентов туристов. "Минимальная стоимость тура в северную столицу в январе составляет 15,2 тысячи рублей на неделю, с кешбэком – 12,1 тысячи рублей", — указали в сервисе. Самым дорогим среди востребованных направлений в январе оказался Крым — туда едут шесть процентов клиентов Level.Travel, которые приобретают туры с кешбэком от Ростуризма. Средний чек по направлению составил 77,1 тысячи рублей. Пятый этап туристического кешбэка стартовал в России 18 января. Можно покупать пакетные туры или проживание до 12 апреля, отправиться в поездку по 30 апреля, а в речной круиз — с момента начала навигации по 1 июня. Кешбэк начисляется только за путевки, оплаченные картой "Мир".

https://ria.ru/20220121/peterburg-1768909859.html

https://ria.ru/20220122/keshbek-1769019306.html

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республика крым

сочи

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