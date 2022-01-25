https://ria.ru/20220125/kazakhstan-1769487670.html

В Алма-Ате отменят режим антитеррористической операции 26 января

В Алма-Ате отменят режим антитеррористической операции 26 января - РИА Новости, 25.01.2022

В Алма-Ате отменят режим антитеррористической операции 26 января

Режим антитеррористической операции прекращается со среды в Алма-Ате, а также в Алма-Атинской и Жамбылской областях Казахстана, сообщила во вторник пресс-служба РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T18:10

2022-01-25T18:10

2022-01-25T18:11

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

оон

одкб

жанаозен

жамбылская область

актау

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767496259_0:75:3507:2048_1920x0_80_0_0_22db384455095f3fc7822c006aa1c285.jpg

НУР-СУЛТАН, 25 янв - РИА Новости. Режим антитеррористической операции прекращается со среды в Алма-Ате, а также в Алма-Атинской и Жамбылской областях Казахстана, сообщила во вторник пресс-служба Комитета национальной безопасности республики. "Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о прекращении с 00.00 часов 26 января (21.00 мск 25 января) действия режима антитеррористической операции и критического "красного" уровня террористической опасности в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

https://ria.ru/20220125/operatsiya-1769411427.html

https://ria.ru/20220125/kazakhstan-1769437699.html

казахстан

жанаозен

жамбылская область

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, жамбылская область, актау, касым-жомарт токаев