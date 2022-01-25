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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220125/kazakhstan-1769437699.html
В Казахстане авторитета Армана Дикого заподозрили в организации беспорядков
В Казахстане авторитета Армана Дикого заподозрили в организации беспорядков - РИА Новости, 25.01.2022
В Казахстане авторитета Армана Дикого заподозрили в организации беспорядков
Задержанного в Казахстане в начале января "криминального авторитета" Армана Джумагельдиева подозревают в организации массовых беспорядков в этой стране,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:48
2022-01-25T14:58
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
криминал
оон
одкб
жанаозен
актау
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Задержанного в Казахстане в начале января "криминального авторитета" Армана Джумагельдиева подозревают в организации массовых беспорядков в этой стране, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на его адвоката Евгения Яворского."Армана Джумагельдиева по прозвищу "Дикий Арман" подозревают в организации массовых беспорядков в Казахстане. Об этом заявил его адвокат Евгений Яворский", - пишет агентство.Ранее 7 января сообщалось, что Джумагельдиев, известный как "Дикий Арман" был задержан в Казахстане. Отмечалось, что он руководит ОПГ, причастен к ряду криминальных разборок в стране.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду, 19 января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
https://ria.ru/20220125/operatsiya-1769411427.html
https://ria.ru/20220125/kazakhstan-1769358441.html
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в мире, казахстан, криминал, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
14:48 25.01.2022 (обновлено: 14:58 25.01.2022)
 
В Казахстане авторитета Армана Дикого заподозрили в организации беспорядков

В Казахстане криминального авторитета Армана Дикого заподозрили в организации беспорядков

© Фото : МВД Республики КазахстанМомент задержания криминального авторитета Армана Джумагельдиева
Момент задержания криминального авторитета Армана Джумагельдиева - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Фото : МВД Республики Казахстан
Момент задержания криминального авторитета Армана Джумагельдиева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Задержанного в Казахстане в начале января "криминального авторитета" Армана Джумагельдиева подозревают в организации массовых беспорядков в этой стране, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на его адвоката Евгения Яворского.
"Армана Джумагельдиева по прозвищу "Дикий Арман" подозревают в организации массовых беспорядков в Казахстане. Об этом заявил его адвокат Евгений Яворский", - пишет агентство.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
12:57
Токаев заявил о начале операции по наведению порядка на таможне
Ранее 7 января сообщалось, что Джумагельдиев, известный как "Дикий Арман" был задержан в Казахстане. Отмечалось, что он руководит ОПГ, причастен к ряду криминальных разборок в стране.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Сотрудники полиции блокируют улицу в центре Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
08:28
Казахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядков
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду, 19 января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
14:54
Аблязов рассказал пранкерам, как общался с Навальным
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанКриминалООНОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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