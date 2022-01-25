12:05 25.01.2022 (обновлено: 12:26 25.01.2022)
В Казахстане восстановили схему работы энергоузла Алма-Аты
В Казахстане восстановили схему работы энергоузла Алма-Аты, в городе снимают ограничения
Монтажные работы на линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Схема работы Алма-Атинского энергоузла полностью восстановлена, в городе и области снимают ограничения, работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются, сообщает пресс-служба минэнерго Казахстана.
"25 января 2022 года в 11.59 (8.59 мск) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составил свыше 1500 мегаватт, в том числе в городе Алматы и Алматинской области порядка 1000 МВт, Жамбылской области – 300 МВт, Туркестанской области – 500 МВт и Кызылординской области – 200 МВт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате глубокой посадки частоты (ниже 47 Гц) произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Киргизии. Работой автоматики предотвращено полное погашение Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алма-Атинской области с сохранением электроснабжения потребителей указанных областей порядка 500 МВт. Действием автоматики Алма-Атинский энергоузел выделен на изолированную работу с сохранением электропотребления порядка 700 МВт.
"В 13.39 (10.39 мск) полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области осуществляют снятие ограничений. Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются", - добавили в пресс-службе.