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https://ria.ru/20220125/kazakhstan-1769397242.html
В Казахстане восстановили схему работы энергоузла Алма-Аты
В Казахстане восстановили схему работы энергоузла Алма-Аты - РИА Новости, 25.01.2022
В Казахстане восстановили схему работы энергоузла Алма-Аты
Схема работы Алма-Атинского энергоузла полностью восстановлена, в городе и области снимают ограничения, работы по восстановлению электроснабжения южных областей РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:05
2022-01-25T12:26
в мире
казахстан
алма-атинская область
жамбылская область
кызылординская область
энергоавария в центральной азии
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Схема работы Алма-Атинского энергоузла полностью восстановлена, в городе и области снимают ограничения, работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются, сообщает пресс-служба минэнерго Казахстана."25 января 2022 года в 11.59 (8.59 мск) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составил свыше 1500 мегаватт, в том числе в городе Алматы и Алматинской области порядка 1000 МВт, Жамбылской области – 300 МВт, Туркестанской области – 500 МВт и Кызылординской области – 200 МВт", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате глубокой посадки частоты (ниже 47 Гц) произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Киргизии. Работой автоматики предотвращено полное погашение Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алма-Атинской области с сохранением электроснабжения потребителей указанных областей порядка 500 МВт. Действием автоматики Алма-Атинский энергоузел выделен на изолированную работу с сохранением электропотребления порядка 700 МВт."В 13.39 (10.39 мск) полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области осуществляют снятие ограничений. Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220125/energoavariya-1769387257.html
https://ria.ru/20220125/elektroperedacha-1769389607.html
казахстан
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в мире, казахстан, алма-атинская область, жамбылская область, кызылординская область, энергоавария в центральной азии
12:05 25.01.2022 (обновлено: 12:26 25.01.2022)
 
В Казахстане восстановили схему работы энергоузла Алма-Аты

В Казахстане восстановили схему работы энергоузла Алма-Аты, в городе снимают ограничения

© Фото : Министерство энергетики Московской областиМонтажные работы на линии электропередач
Монтажные работы на линии электропередач - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Фото : Министерство энергетики Московской области
Монтажные работы на линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Схема работы Алма-Атинского энергоузла полностью восстановлена, в городе и области снимают ограничения, работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются, сообщает пресс-служба минэнерго Казахстана.
"25 января 2022 года в 11.59 (8.59 мск) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана. Объем ограничений составил свыше 1500 мегаватт, в том числе в городе Алматы и Алматинской области порядка 1000 МВт, Жамбылской области – 300 МВт, Туркестанской области – 500 МВт и Кызылординской области – 200 МВт", - говорится в сообщении.
Шардаринская ГЭС - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
11:28
Шардаринская ГЭС на юге Казахстана приостановила выработку энергии
Отмечается, что в результате глубокой посадки частоты (ниже 47 Гц) произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Киргизии. Работой автоматики предотвращено полное погашение Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алма-Атинской области с сохранением электроснабжения потребителей указанных областей порядка 500 МВт. Действием автоматики Алма-Атинский энергоузел выделен на изолированную работу с сохранением электропотребления порядка 700 МВт.
"В 13.39 (10.39 мск) полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области осуществляют снятие ограничений. Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются", - добавили в пресс-службе.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
11:37
Все транзитные линии электропередачи между регионами Казахстана включены
 
В миреКазахстанАлма-Атинская областьЖамбылская областьКызылординская областьЭнергоавария в Центральной Азии
 
 
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