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Казахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядков

Казахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядков - РИА Новости, 25.01.2022

Казахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядков

Заместитель председателя сената (нижней палаты) парламента Казахстана Аскар Шакиров пригласил представителей Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ посетить... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T08:28

2022-01-25T08:28

2022-01-25T08:28

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НУР-СУЛТАН, 25 янв - РИА Новости. Заместитель председателя сената (нижней палаты) парламента Казахстана Аскар Шакиров пригласил представителей Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ посетить республику для обсуждения событий, произошедших в начале января, сообщила пресс-служба палаты.По данным пресс-службы, вице-спикер сената принял участие в онлайн-заседании бюро ПА ОБСЕ."В рамках заседания состоялось обсуждение текущих международных вопросов, в том числе ситуации в Казахстане. Заместитель председателя ПА ОБСЕ Аскар Шакиров подробно изложил обстоятельства, связанные с трагическими январскими событиями в стране", - говорится в сообщении.Поясняется, что члены бюро одобрили предложение о проведении в феврале онлайн-брифинга по ситуации в Казахстане для Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Европейские депутаты отметили "важность проведения объективного расследования, результаты которого должны быть представлены международному сообществу".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду, 19 января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220121/kazakhstan-1768903096.html

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в мире, парламент казахстана, одкб, жанаозен, актау, обсе, касым-жомарт токаев, центральная азия