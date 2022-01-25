https://ria.ru/20220125/javelin-1769504549.html

США доставили на Украину противотанковые ракеты Javelin, сообщили СМИ

США доставили на Украину противотанковые ракеты Javelin, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.01.2022

США доставили на Украину противотанковые ракеты Javelin, сообщили СМИ

США доставили на Украину три сотни противотанковых ракет Javelin, передает Fox News. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T19:27

2022-01-25T19:27

2022-01-25T19:59

в мире

украина

сша

министерство обороны украины

javelin (птрк)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765271224_0:202:2000:1327_1920x0_80_0_0_93125b6bd9f7ad482ea24af9c79d3459.jpg

ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. США доставили на Украину три сотни противотанковых ракет Javelin, передает Fox News.Ранее украинское Минобороны заявило, что в страну прибыла новая партия американской военной помощи; в партии "современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения"."Доставленная новая партия помощи включает 300 ракет Javelin", — сообщил телеканал.В эфире продемонстрировали кадры разгрузки самолетов.Первая партия с 90 тоннами разного вооружения от США прибыла на Украину 22 января, а на следующий день в аэропорту Борисполь приземлился еще один самолет с военной помощью от США. По сообщению издания "НВ", речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D, а также партии ПТРК Javelin.В Госдепе заявили о готовности увеличить военную помощь украинским властям. При этом США и НАТО также нагнетают обстановку в регионе, увеличивая там военную активность.Как ранее указывал глава МИД России Сергей Лавров, поставки вооружений и прибытие западных военных инструкторов могут подтолкнуть Киев к "военным авантюрам", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220125/nlaw-1769482230.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, министерство обороны украины, javelin (птрк), россия