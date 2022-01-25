https://ria.ru/20220125/izolyatsiya-1769474122.html

Сокращение срока изоляции по COVID-19 не затронет тех, кто уже на ней

Сокращение срока изоляции по COVID-19 не затронет тех, кто уже на ней - РИА Новости, 25.01.2022

Сокращение срока изоляции по COVID-19 не затронет тех, кто уже на ней

Те, кто уже получил постановление о соблюдении изоляции из-за контакта с заболевшим COVID-19, должны находиться на ней столько, сколько указано в полученном... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:15

2022-01-25T17:15

2022-01-25T17:15

распространение коронавируса

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Те, кто уже получил постановление о соблюдении изоляции из-за контакта с заболевшим COVID-19, должны находиться на ней столько, сколько указано в полученном документе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что срок изоляции для лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, сокращен с 14 до 7 дней."Те, кто уже получил постановление о соблюдении самоизоляции, должны находиться на ней столько, сколько указано в полученном ими документе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220121/omikron-1768963313.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса