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Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН - РИА Новости, 25.01.2022
Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
Иран погасил часть долга по взносам в ООН и восстановился в праве голосовать в Генассамблее, сообщила официальный представитель председателя ГА ООН Полина... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T00:56
2022-01-25T01:15
в мире
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оон
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ООН, 25 янв – РИА Новости. Иран погасил часть долга по взносам в ООН и восстановился в праве голосовать в Генассамблее, сообщила официальный представитель председателя ГА ООН Полина Кубиак.Ранее Иран в очередной раз лишился права голоса в Генассамблее ООН из-за задолженности перед организацией. Чтобы вновь обрести право голоса, Ирану требовалось внести 18,4 миллиона долларов.В начале 2021 года Иран столкнулся с такой же проблемой, на время лишившись права голоса. Тогда власти страны заявили, что всегда платили взносы, несмотря на санкции США, используя для этого доступные финансовые каналы. Однако в 2021 году США заблокировали эти каналы, в связи с чем Тегеран начал переговоры с ООН по решению этого вопроса. Одним из предложений Тегерана было оплатить долг за счет заблокированных в Южной Корее иранских активов.Несколько лет Иран из-за развития своей ядерной программы находится под американскими санкциями, которые ограничивают ему экспорт нефти, а также блокируют как государственные счета, так и счета высокопоставленных чиновников и юридических лиц. Часть этих счетов находится в банках Южной Кореи. В феврале 2021 года Сеул согласился разблокировать 1 миллиард долларов, принадлежащих Тегерану. Общая задолженность Южной Кореи Ирану составляет 7 миллиардов долларов. Еще в январе 2021 года Сеул в ходе переговоров с Тегераном обещал решить вопрос об их разморозке, однако он до сих пор остается нерешенным.
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в мире, иран, оон, генеральная ассамблея оон
00:56 25.01.2022 (обновлено: 01:15 25.01.2022)
 
Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН

Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН и может голосовать в Генассамблее

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран
Читать ria.ru в
ООН, 25 янв – РИА Новости. Иран погасил часть долга по взносам в ООН и восстановился в праве голосовать в Генассамблее, сообщила официальный представитель председателя ГА ООН Полина Кубиак.
"Генассамблея приняла во внимание, что Гвинея, Иран и Вануату внесли плату, необходимую для сокращения их задолженности... Это означает, что они теперь вновь могут голосовать в Генассамблее", - сказала Кубиак на брифинге.
Ранее Иран в очередной раз лишился права голоса в Генассамблее ООН из-за задолженности перед организацией. Чтобы вновь обрести право голоса, Ирану требовалось внести 18,4 миллиона долларов.
В начале 2021 года Иран столкнулся с такой же проблемой, на время лишившись права голоса. Тогда власти страны заявили, что всегда платили взносы, несмотря на санкции США, используя для этого доступные финансовые каналы. Однако в 2021 году США заблокировали эти каналы, в связи с чем Тегеран начал переговоры с ООН по решению этого вопроса. Одним из предложений Тегерана было оплатить долг за счет заблокированных в Южной Корее иранских активов.
Несколько лет Иран из-за развития своей ядерной программы находится под американскими санкциями, которые ограничивают ему экспорт нефти, а также блокируют как государственные счета, так и счета высокопоставленных чиновников и юридических лиц. Часть этих счетов находится в банках Южной Кореи. В феврале 2021 года Сеул согласился разблокировать 1 миллиард долларов, принадлежащих Тегерану. Общая задолженность Южной Кореи Ирану составляет 7 миллиардов долларов. Еще в январе 2021 года Сеул в ходе переговоров с Тегераном обещал решить вопрос об их разморозке, однако он до сих пор остается нерешенным.
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