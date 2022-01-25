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В Индонезии во время уличных столкновений погибли почти 20 человек
В Индонезии во время уличных столкновений погибли почти 20 человек - РИА Новости, 25.01.2022
В Индонезии во время уличных столкновений погибли почти 20 человек
Почти 20 человек погибли в городе Соронг в индонезийской провинции Западное Папуа в уличных столкновениях двух больших групп местных жителей и пожара в... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T09:23
2022-01-25T09:23
в мире
индонезия
западное папуа
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БАНГКОК, 25 янв – РИА Новости. Почти 20 человек погибли в городе Соронг в индонезийской провинции Западное Папуа в уличных столкновениях двух больших групп местных жителей и пожара в караоке-клубе, который был подожжен участниками столкновений, сообщает во вторник индонезийское новостное агентство ANTARA.Один человек погиб от ножевого ранения непосредственно в момент столкновения двух групп местных жителей общей численностью более 300 человек, которое произошло в ночь на вторник, еще 17 человек погибли при пожаре в подожженном во время столкновения караоке-клубе, сообщает агентство со ссылкой на местную полицию.По информации агентства, идентифицировать пока удалось только погибшего от ножевого ранения, тела остальных погибших сильно обгорели и идентификации по внешним признакам не поддаются.Полицейские ведут расследование, цель которого на настоящем этапе – определить зачинщиков и активных участников беспорядков и столкновения, прежде всего тех, кто виновен в гибели людей, сообщает ANTARA.Точные причины беспорядков пока не выяснены, говорится в сообщении.Китайское новостное агентство "Синьхуа" сообщает о 19 жертвах беспорядков и пожара в Соронге.Ранее индонезийский информационный портал VOI сообщал о гибели в результате беспорядков одного человека от ножевого ранения и "вероятно, десятков сгоревших заживо в караоке-клубе".
https://ria.ru/20210908/pozhar-1749099964.html
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в мире, индонезия, западное папуа
09:23 25.01.2022
 
В Индонезии во время уличных столкновений погибли почти 20 человек

В Индонезии во время уличных столкновений в городе Соронг погибли почти 20 человек

© AP Photo / Dita AlangkaraОфицеры полиции в Индонезии
Офицеры полиции в Индонезии - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Dita Alangkara
Офицеры полиции в Индонезии. Архивное фото
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БАНГКОК, 25 янв – РИА Новости. Почти 20 человек погибли в городе Соронг в индонезийской провинции Западное Папуа в уличных столкновениях двух больших групп местных жителей и пожара в караоке-клубе, который был подожжен участниками столкновений, сообщает во вторник индонезийское новостное агентство ANTARA.
Один человек погиб от ножевого ранения непосредственно в момент столкновения двух групп местных жителей общей численностью более 300 человек, которое произошло в ночь на вторник, еще 17 человек погибли при пожаре в подожженном во время столкновения караоке-клубе, сообщает агентство со ссылкой на местную полицию.
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По информации агентства, идентифицировать пока удалось только погибшего от ножевого ранения, тела остальных погибших сильно обгорели и идентификации по внешним признакам не поддаются.
Полицейские ведут расследование, цель которого на настоящем этапе – определить зачинщиков и активных участников беспорядков и столкновения, прежде всего тех, кто виновен в гибели людей, сообщает ANTARA.
Точные причины беспорядков пока не выяснены, говорится в сообщении.
Китайское новостное агентство "Синьхуа" сообщает о 19 жертвах беспорядков и пожара в Соронге.
Ранее индонезийский информационный портал VOI сообщал о гибели в результате беспорядков одного человека от ножевого ранения и "вероятно, десятков сгоревших заживо в караоке-клубе".
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В миреИндонезияЗападное Папуа
 
 
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