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Мурашко заявил о росте числа госпитализаций на 6,4 процента за неделю
Мурашко заявил о росте числа госпитализаций на 6,4 процента за неделю - РИА Новости, 25.01.2022
Мурашко заявил о росте числа госпитализаций на 6,4 процента за неделю
Порядка 116 тысяч пациентов с коронавирусом находятся на больничных койках, рост госпитализаций по сравнению с предыдущей неделей составил 6,4%, заявил министр... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:09
2022-01-25T15:09
2022-01-25T15:45
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Порядка 116 тысяч пациентов с коронавирусом находятся на больничных койках, рост госпитализаций по сравнению с предыдущей неделей составил 6,4%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время выступления на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19."Сегодня на развернутых койках находятся 116 тысяч пациентов, рост незначительный, конечно, меньше, чем в амбулаторном звене, но, тем не менее, присутствует, рост составил 6,4% по сравнению с показателями предыдущей недели", - сказал Мурашко.
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омикрон-штамм коронавируса, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:09 25.01.2022 (обновлено: 15:45 25.01.2022)
Мурашко заявил о росте числа госпитализаций на 6,4 процента за неделю
Глава Минздрава Мурашко: рост госпитализаций по сравнению с прошлой неделей 6,4 процента