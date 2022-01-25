https://ria.ru/20220125/gospitalizatsiya-1769444262.html

Мурашко заявил о росте числа госпитализаций на 6,4 процента за неделю

Мурашко заявил о росте числа госпитализаций на 6,4 процента за неделю - РИА Новости, 25.01.2022

Мурашко заявил о росте числа госпитализаций на 6,4 процента за неделю

Порядка 116 тысяч пациентов с коронавирусом находятся на больничных койках, рост госпитализаций по сравнению с предыдущей неделей составил 6,4%, заявил министр... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:09

2022-01-25T15:09

2022-01-25T15:45

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Порядка 116 тысяч пациентов с коронавирусом находятся на больничных койках, рост госпитализаций по сравнению с предыдущей неделей составил 6,4%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время выступления на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19."Сегодня на развернутых койках находятся 116 тысяч пациентов, рост незначительный, конечно, меньше, чем в амбулаторном звене, но, тем не менее, присутствует, рост составил 6,4% по сравнению с показателями предыдущей недели", - сказал Мурашко.

https://ria.ru/20220121/omikron-1768835451.html

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омикрон-штамм коронавируса, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии