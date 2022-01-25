https://ria.ru/20220125/godson-1769470644.html

Крестник Квентина Тарантино покончил с собой в возрасте 26 лет

Крестник Квентина Тарантино покончил с собой в возрасте 26 лет - РИА Новости, 25.01.2022

Крестник Квентина Тарантино покончил с собой в возрасте 26 лет

Хадсон, сын голливудского актера Майкла Мэдсена и крестник режиссера Квентина Тарантино, умер на Гавайях в результате самоубийства. Ему было 26 лет, сообщает... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:18

2022-01-25T17:18

2022-01-25T17:18

культура

квентин тарантино

майкл мэдсен

новости культуры

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Хадсон, сын голливудского актера Майкла Мэдсена и крестник режиссера Квентина Тарантино, умер на Гавайях в результате самоубийства. Ему было 26 лет, сообщает The Sun. По данным издания, причиной смерти стало огнестрельное ранение, которое Хадсон, по всей видимости, нанес самому себе. Местные власти пока не сообщили, когда произошла трагедия, и что к ней привело. Как рассказал источник изданию, на Гавайи уже отправилась мама Хадсона — актриса ДеАнна Морган. Хадсон был крестным сыном знаменитого режиссера Квентина Тарантино, в чьих фильмах снимался его отец. Майкл Мэдсен известен зрителям по участию в "Бешеных псах" и двух частях "Убить Билла". По информации The Sun, Хадсон служил в армии США. В последнее время жил с женой Карли на Гавайях.

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квентин тарантино, майкл мэдсен, новости культуры, сша, гавайи