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Рособрнадзор допустил перенос сроков проведения досрочного периода ГИА
Рособрнадзор допустил перенос сроков проведения досрочного периода ГИА - РИА Новости, 25.01.2022
Рособрнадзор допустил перенос сроков проведения досрочного периода ГИА
Досрочный период ОГЭ и ЕГЭ перенесут в случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:47
2022-01-25T12:16
государственная итоговая аттестация (гиа)
общество
школа
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
основной государственный экзамен (огэ)
россия
сн_образование
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Досрочный период ОГЭ и ЕГЭ перенесут в случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.Как отметили в пресс-службе, единое расписание ГИА на 2022 год предусматривает проведение экзаменов в досрочный период, основная категория участников – это выпускники прошлых лет, которым предоставляется право также сдавать ЕГЭ в резервные дни основного периода. Сам основной период, согласно расписанию, должен пройти с 30 мая по 2 июля."В случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации вопрос корректировки сроков проведения экзаменов будет рассмотрен", - сообщили в пресс-службе."На сегодняшний день отсутствуют какие-либо основания, связанные с отменой или переносом сроков проведения итогового собеседования по русскому языку и государственной итоговой аттестации в целом. Вместе с тем, Рособрнадзор постоянно следит за ситуацией и в случае изменения эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации действующие организационно-технологические решения, связанные с проведением итоговой аттестации, могут быть изменены", - говорится в сообщении.Также пресс-служба отметила, что на данный момент такой необходимости не наблюдается.В соответствии с действующими нормативно-правовыми документами итоговое собеседование проводится в три даты: 9 февраля 2022 года, 9 марта 2022 года, 16 мая 2022 года.
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государственная итоговая аттестация (гиа), общество, школа, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), основной государственный экзамен (огэ), россия, сн_образование, социальный навигатор
11:47 25.01.2022 (обновлено: 12:16 25.01.2022)
 
Рособрнадзор допустил перенос сроков проведения досрочного периода ГИА

Рособрнадзор допустил перенос сроков проведения досрочного периода ГИА из-за COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУченики перед началом экзамена
Ученики перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ученики перед началом экзамена
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Досрочный период ОГЭ и ЕГЭ перенесут в случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
Как отметили в пресс-службе, единое расписание ГИА на 2022 год предусматривает проведение экзаменов в досрочный период, основная категория участников – это выпускники прошлых лет, которым предоставляется право также сдавать ЕГЭ в резервные дни основного периода. Сам основной период, согласно расписанию, должен пройти с 30 мая по 2 июля.
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"В случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации вопрос корректировки сроков проведения экзаменов будет рассмотрен", - сообщили в пресс-службе.
"На сегодняшний день отсутствуют какие-либо основания, связанные с отменой или переносом сроков проведения итогового собеседования по русскому языку и государственной итоговой аттестации в целом. Вместе с тем, Рособрнадзор постоянно следит за ситуацией и в случае изменения эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации действующие организационно-технологические решения, связанные с проведением итоговой аттестации, могут быть изменены", - говорится в сообщении.

"В отдельных случаях невозможности проведения итогового собеседования по русскому языку по объективным причинам в указанные даты как в отдельной школе, так и в регионе в целом, Рособрнадзором может быть установлена дополнительная дата проведения итогового собеседования по русскому языку", - уточняется в сообщении.

Также пресс-служба отметила, что на данный момент такой необходимости не наблюдается.
В соответствии с действующими нормативно-правовыми документами итоговое собеседование проводится в три даты: 9 февраля 2022 года, 9 марта 2022 года, 16 мая 2022 года.
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Государственная итоговая аттестация (ГИА)ОбществоШколаФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Основной государственный экзамен (ОГЭ)РоссияСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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