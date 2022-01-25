11:47 25.01.2022 (обновлено: 12:16 25.01.2022)
Рособрнадзор допустил перенос сроков проведения досрочного периода ГИА
Рособрнадзор допустил перенос сроков проведения досрочного периода ГИА из-за COVID-19
Ученики перед началом экзамена
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Досрочный период ОГЭ и ЕГЭ перенесут в случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
Как отметили в пресс-службе, единое расписание ГИА на 2022 год предусматривает проведение экзаменов в досрочный период, основная категория участников – это выпускники прошлых лет, которым предоставляется право также сдавать ЕГЭ в резервные дни основного периода. Сам основной период, согласно расписанию, должен пройти с 30 мая по 2 июля.
"В случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации вопрос корректировки сроков проведения экзаменов будет рассмотрен", - сообщили в пресс-службе.
"На сегодняшний день отсутствуют какие-либо основания, связанные с отменой или переносом сроков проведения итогового собеседования по русскому языку и государственной итоговой аттестации в целом. Вместе с тем, Рособрнадзор постоянно следит за ситуацией и в случае изменения эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации действующие организационно-технологические решения, связанные с проведением итоговой аттестации, могут быть изменены", - говорится в сообщении.
"В отдельных случаях невозможности проведения итогового собеседования по русскому языку по объективным причинам в указанные даты как в отдельной школе, так и в регионе в целом, Рособрнадзором может быть установлена дополнительная дата проведения итогового собеседования по русскому языку", - уточняется в сообщении.
Также пресс-служба отметила, что на данный момент такой необходимости не наблюдается.
В соответствии с действующими нормативно-правовыми документами итоговое собеседование проводится в три даты: 9 февраля 2022 года, 9 марта 2022 года, 16 мая 2022 года.