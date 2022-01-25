https://ria.ru/20220125/gia-1769391878.html

Рособрнадзор допустил перенос сроков проведения досрочного периода ГИА

Рособрнадзор допустил перенос сроков проведения досрочного периода ГИА - РИА Новости, 25.01.2022

Рособрнадзор допустил перенос сроков проведения досрочного периода ГИА

Досрочный период ОГЭ и ЕГЭ перенесут в случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:47

2022-01-25T11:47

2022-01-25T12:16

государственная итоговая аттестация (гиа)

общество

школа

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

основной государственный экзамен (огэ)

россия

сн_образование

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Досрочный период ОГЭ и ЕГЭ перенесут в случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.Как отметили в пресс-службе, единое расписание ГИА на 2022 год предусматривает проведение экзаменов в досрочный период, основная категория участников – это выпускники прошлых лет, которым предоставляется право также сдавать ЕГЭ в резервные дни основного периода. Сам основной период, согласно расписанию, должен пройти с 30 мая по 2 июля."В случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации вопрос корректировки сроков проведения экзаменов будет рассмотрен", - сообщили в пресс-службе."На сегодняшний день отсутствуют какие-либо основания, связанные с отменой или переносом сроков проведения итогового собеседования по русскому языку и государственной итоговой аттестации в целом. Вместе с тем, Рособрнадзор постоянно следит за ситуацией и в случае изменения эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации действующие организационно-технологические решения, связанные с проведением итоговой аттестации, могут быть изменены", - говорится в сообщении.Также пресс-служба отметила, что на данный момент такой необходимости не наблюдается.В соответствии с действующими нормативно-правовыми документами итоговое собеседование проводится в три даты: 9 февраля 2022 года, 9 марта 2022 года, 16 мая 2022 года.

https://ria.ru/20220125/ege-1769348652.html

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государственная итоговая аттестация (гиа), общество, школа, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), основной государственный экзамен (огэ), россия, сн_образование, социальный навигатор