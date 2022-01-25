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Джонсон вспомнил героизм советских солдат в выступлении по Украине
Джонсон вспомнил героизм советских солдат в выступлении по Украине - РИА Новости, 25.01.2022
Джонсон вспомнил героизм советских солдат в выступлении по Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте с заявлением по ситуации вокруг Украины, вспомнил о героизме советских солдат в борьбе с... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T18:37
2022-01-25T18:37
2022-01-25T18:43
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ЛОНДОН, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в парламенте с заявлением по ситуации вокруг Украины, вспомнил о героизме советских солдат в борьбе с нацистами и о том, что Россия и Британия "стояли вместе друг с другом" во время критических моментов в истории."Когда я разговаривал с президентом Путиным, я ему напомнил, что в критические моменты истории Великобритания и Россия стояли вместе. Единственная причина, по которой обе наши страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, - героизм советских солдат, которые воевали против фашизма спиной к спине вместе с нами", - заявила Джонсон.Он выразил уверенность, что все опасения России все еще могут быть сняты, и стороны смогут найти путь к обеспечению совместной безопасности посредством терпения и дипломатии.
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в мире, украина, оон, великобритания, борис джонсон, россия
18:37 25.01.2022 (обновлено: 18:43 25.01.2022)
Джонсон вспомнил героизм советских солдат в выступлении по Украине
Джонсон вспомнил героизм советских солдат в борьбе с нацистами в выступлении по Украине