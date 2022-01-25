https://ria.ru/20220125/fsin-1769418403.html

ФСИН потребовала заменить брату Навального условное наказание реальным

ФСИН потребовала заменить брату Навального условное наказание реальным - РИА Новости, 25.01.2022

ФСИН потребовала заменить брату Навального условное наказание реальным

ФСИН России попросила суд заменить брату Алексея Навального Олегу заменить год условного заключения реальным сроком, сообщили РИА Новости в Люблинском суде... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:29

2022-01-25T13:29

2022-01-25T13:57

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

москва

алексей навальный

олег навальный

ив роше

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. ФСИН России попросила суд заменить брату Алексея Навального Олегу заменить год условного заключения реальным сроком, сообщили РИА Новости в Люблинском суде Москвы."В Люблинский районный суд поступил материал об отмене условного осуждения в отношении Навального Олега Анатольевича", - сказала собеседница агентства.Служба аргументирует свое требование "неисполнением наложенных на осужденного обязанностей", но детали пока не раскрываются.Комментариями ФСИН агентство на данный момент не располагает.По приговору, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".Сам Алексей Навальный попал в колонию как раз после того, как условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 миллионов рублей у "Ив Роше". Алексей тогда получил три с половиной года условно, а Олег — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Осужденный освободился из колонии в 2018 году.

https://ria.ru/20220125/spisok-1769394901.html

https://ria.ru/20220117/navalnyy-1768195646.html

москва

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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия, москва, алексей навальный, олег навальный, ив роше, россия