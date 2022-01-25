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ФСИН потребовала заменить брату Навального условное наказание реальным
ФСИН потребовала заменить брату Навального условное наказание реальным - РИА Новости, 25.01.2022
ФСИН потребовала заменить брату Навального условное наказание реальным
ФСИН России попросила суд заменить брату Алексея Навального Олегу заменить год условного заключения реальным сроком, сообщили РИА Новости в Люблинском суде... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:29
2022-01-25T13:57
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
москва
алексей навальный
олег навальный
ив роше
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. ФСИН России попросила суд заменить брату Алексея Навального Олегу заменить год условного заключения реальным сроком, сообщили РИА Новости в Люблинском суде Москвы."В Люблинский районный суд поступил материал об отмене условного осуждения в отношении Навального Олега Анатольевича", - сказала собеседница агентства.Служба аргументирует свое требование "неисполнением наложенных на осужденного обязанностей", но детали пока не раскрываются.Комментариями ФСИН агентство на данный момент не располагает.По приговору, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".Сам Алексей Навальный попал в колонию как раз после того, как условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 миллионов рублей у "Ив Роше". Алексей тогда получил три с половиной года условно, а Олег — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Осужденный освободился из колонии в 2018 году.
https://ria.ru/20220125/spisok-1769394901.html
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия, москва, алексей навальный, олег навальный, ив роше, россия
13:29 25.01.2022 (обновлено: 13:57 25.01.2022)
 
ФСИН потребовала заменить брату Навального условное наказание реальным

ФСИН потребовала заменить Олегу Навальному год условного заключения реальным сроком

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОлег Навальный во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
Олег Навальный во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Олег Навальный во время оглашения приговора в Замоскворецком суде Москвы
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. ФСИН России попросила суд заменить брату Алексея Навального Олегу заменить год условного заключения реальным сроком, сообщили РИА Новости в Люблинском суде Москвы.
"В Люблинский районный суд поступил материал об отмене условного осуждения в отношении Навального Олега Анатольевича", - сказала собеседница агентства.
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Служба аргументирует свое требование "неисполнением наложенных на осужденного обязанностей", но детали пока не раскрываются.
Комментариями ФСИН агентство на данный момент не располагает.
По приговору, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".
Сам Алексей Навальный попал в колонию как раз после того, как условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
У Олега Навального уже есть судимость: в 2014 году он вместе с братом Алексеем был осужден по делу о хищении 26 миллионов рублей у "Ив Роше". Алексей тогда получил три с половиной года условно, а Олег — такой же срок, но реального заключения, в колонии общего режима. Осужденный освободился из колонии в 2018 году.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ПроисшествияМоскваАлексей НавальныйОлег НавальныйИв РошеРоссия
 
 
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