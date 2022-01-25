Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/forum-1769407873.html
В Минобороны анонсировали военно-технический форум "Армия-2022"
В Минобороны анонсировали военно-технический форум "Армия-2022" - РИА Новости, 25.01.2022
В Минобороны анонсировали военно-технический форум "Армия-2022"
Восьмой Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа, заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:44
2022-01-25T12:44
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
павел попов (генерал)
форум "армия"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747858484_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3701c9a20451fbe2c5b86ce60f0304e.jpg
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Восьмой Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа, заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов, открывая заседание оргкомитета форума, состоявшееся в военном ведомстве."В соответствии с распоряжением правительства РФ в период с 15 по 21 августа проводится Международный военно-технический форум "Армия". При его подготовке необходимо учесть опыт предыдущих лет, в том числе лучшие наработки форума "Армия-2021", - сказал он.Замминистра подчеркнул, что на протяжении семи лет форум "Армия" демонстрирует стабильно высокие показатели. Он отметил, что его площадки в 2021 году посетили более 1,7 миллиона человек."Важно, чтобы предстоящий форум "Армия-2022" прошел так же эффективно", - добавил Попов.Делегации и предприятия промышленности 129 государств приглашены для участия в Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", также сообщил Попов."Для участия в форуме приглашены официальные делегации и предприятия промышленности 129 иностранных государств", - сказал замминистра.Попов отметил, что идет работа по формированию национальных экспозиций и выставочных стендов зарубежных предприятий. На сегодняшний день уже выразили свое намерение сформировать национальные экспозиции Белоруссия, Индия, Казахстан, Пакистан и Узбекистан.Замминистра рассказал, что программой форума предусматривается проведение тематических дней военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами для продвижения отечественного вооружения на иностранные рынки. В этой связи в рамках демонстрационной программы форума на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Подмосковье пройдут показы современных и перспективных экспортно-ориентированных образцов вооружения и техники для делегаций иностранных государств.
https://ria.ru/20210829/tanki-1747742116.html
https://ria.ru/20210828/armiya-1747682125.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747858484_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0287fff30ef536748919b9fbac7f679d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), павел попов (генерал), форум "армия", россия
12:44 25.01.2022
 
В Минобороны анонсировали военно-технический форум "Армия-2022"

Военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТанк Т-72В3 во время динамического показа на форуме "Армия-2021"
Танк Т-72В3 во время динамического показа на форуме Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Танк Т-72В3 во время динамического показа на форуме "Армия-2021"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Восьмой Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа, заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов, открывая заседание оргкомитета форума, состоявшееся в военном ведомстве.
"В соответствии с распоряжением правительства РФ в период с 15 по 21 августа проводится Международный военно-технический форум "Армия". При его подготовке необходимо учесть опыт предыдущих лет, в том числе лучшие наработки форума "Армия-2021", - сказал он.
Замминистра подчеркнул, что на протяжении семи лет форум "Армия" демонстрирует стабильно высокие показатели. Он отметил, что его площадки в 2021 году посетили более 1,7 миллиона человек.
"Важно, чтобы предстоящий форум "Армия-2022" прошел так же эффективно", - добавил Попов.
Первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа 2021, 16:45
Шойгу посоревновался с Герасимовым на трассе танкового биатлона
Делегации и предприятия промышленности 129 государств приглашены для участия в Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", также сообщил Попов.
"Для участия в форуме приглашены официальные делегации и предприятия промышленности 129 иностранных государств", - сказал замминистра.
Попов отметил, что идет работа по формированию национальных экспозиций и выставочных стендов зарубежных предприятий. На сегодняшний день уже выразили свое намерение сформировать национальные экспозиции Белоруссия, Индия, Казахстан, Пакистан и Узбекистан.
Замминистра рассказал, что программой форума предусматривается проведение тематических дней военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами для продвижения отечественного вооружения на иностранные рынки. В этой связи в рамках демонстрационной программы форума на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Подмосковье пройдут показы современных и перспективных экспортно-ориентированных образцов вооружения и техники для делегаций иностранных государств.
Фигуры сложного пилотажа на форуме “Армия-2021”
28 августа 2021, 20:09
Форум "Армия-2021" посетили более 1,7 миллиона человек
 
БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Павел Попов (генерал)Форум "Армия"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
21:56На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие
Лента новостейМолния
"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за суткиНа Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие