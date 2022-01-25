В Минобороны анонсировали военно-технический форум "Армия-2022"
Военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТанк Т-72В3 во время динамического показа на форуме "Армия-2021"
Танк Т-72В3 во время динамического показа на форуме "Армия-2021"
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Восьмой Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа, заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов, открывая заседание оргкомитета форума, состоявшееся в военном ведомстве.
"В соответствии с распоряжением правительства РФ в период с 15 по 21 августа проводится Международный военно-технический форум "Армия". При его подготовке необходимо учесть опыт предыдущих лет, в том числе лучшие наработки форума "Армия-2021", - сказал он.
Замминистра подчеркнул, что на протяжении семи лет форум "Армия" демонстрирует стабильно высокие показатели. Он отметил, что его площадки в 2021 году посетили более 1,7 миллиона человек.
"Важно, чтобы предстоящий форум "Армия-2022" прошел так же эффективно", - добавил Попов.
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Делегации и предприятия промышленности 129 государств приглашены для участия в Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", также сообщил Попов.
"Для участия в форуме приглашены официальные делегации и предприятия промышленности 129 иностранных государств", - сказал замминистра.
Попов отметил, что идет работа по формированию национальных экспозиций и выставочных стендов зарубежных предприятий. На сегодняшний день уже выразили свое намерение сформировать национальные экспозиции Белоруссия, Индия, Казахстан, Пакистан и Узбекистан.
Замминистра рассказал, что программой форума предусматривается проведение тематических дней военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами для продвижения отечественного вооружения на иностранные рынки. В этой связи в рамках демонстрационной программы форума на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Подмосковье пройдут показы современных и перспективных экспортно-ориентированных образцов вооружения и техники для делегаций иностранных государств.
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