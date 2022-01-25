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Фантазии украинского генерала об "оккупации" Украины
Генерал ВСУ испугался, что Россия "захватит" восемь регионов Украины - РИА Новости, 25.01.2022
Фантазии украинского генерала об "оккупации" Украины
В случае эскалации ситуации на Украине восемь ключевых регионов на востоке страны могут перейти под контроль России. Об этом в интервью изданию The Times заявил РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T02:10
2022-01-25T02:10
в мире
украина
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В случае эскалации ситуации на Украине восемь ключевых регионов на востоке страны могут перейти под контроль России. Об этом в интервью изданию The Times заявил командующий Операцией Объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк.По его утверждению, речь идет о таких городах как Днепр, Харьков и Одесса. Такое развитие событий, заявил Павлюк, лишит Украину основного военного и промышленного потенциала, а также оставит страну без выхода к Черному морю.Генерал также обвинил Европу в нежелании помогать Украине. По его мнению, Европа "находится в своей зоне комфорта и не хочет действовать, как и в 1939 году". Однако, в случае эскалации ситуации европейские страны, предположил Павлюк, "будут обеспокоены – возможно очень обеспокоены".Ранее Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что под контролем России может оказаться Харьков. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя это высказывание, заявил, что "это был просто пример, гипотетический сценарий". В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не паниковать и заверил, что в городе готовы дать отпор.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
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в мире, украина, ситуация на украине, россия
02:10 25.01.2022
 
Генерал ВСУ испугался, что Россия "захватит" восемь регионов Украины

Генерал ВСУ Павлюк заявил, что Россия может "захватить" восемь регионов Украины

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В случае эскалации ситуации на Украине восемь ключевых регионов на востоке страны могут перейти под контроль России. Об этом в интервью изданию The Times заявил командующий Операцией Объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк.
По его утверждению, речь идет о таких городах как Днепр, Харьков и Одесса. Такое развитие событий, заявил Павлюк, лишит Украину основного военного и промышленного потенциала, а также оставит страну без выхода к Черному морю.
Генерал также обвинил Европу в нежелании помогать Украине. По его мнению, Европа "находится в своей зоне комфорта и не хочет действовать, как и в 1939 году". Однако, в случае эскалации ситуации европейские страны, предположил Павлюк, "будут обеспокоены – возможно очень обеспокоены".
Ранее Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что под контролем России может оказаться Харьков. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя это высказывание, заявил, что "это был просто пример, гипотетический сценарий". В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не паниковать и заверил, что в городе готовы дать отпор.
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
01:00
Министр обороны Украины призвал не сеять панику
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
 
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