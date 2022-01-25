Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html
Европа не может решить, как наказать Россию
Европа не может решить, как наказать Россию - РИА Новости, 25.01.2022
Европа не может решить, как наказать Россию
Договорились о том, чтобы договориться наказать Россию, — так вкратце можно определить итоги вчерашней встречи глав внешнеполитических ведомств стран — членов... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T08:00
2022-01-25T08:00
авторы
вена
франция
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769305779_0:44:3228:1861_1920x0_80_0_0_70b702b4710281e4989aaa80f7d45c9f.jpg
Договорились о том, чтобы договориться наказать Россию, — так вкратце можно определить итоги вчерашней встречи глав внешнеполитических ведомств стран — членов ЕС. Поскольку Брюсселю кажется, что наша страна "строит военные планы в отношении Украины".Перед началом переговоров настоятельно подчеркивалось, что дискуссия носит "неформальный характер", видимо, в том числе и чтобы снять с себя ответственность за возможные последствия.Которые могут быть очень серьезными в первую очередь и для самих европейских политиков, и для жителей объединенной Европы.Но обо всем по порядку.Нынешняя встреча в таком формате — вторая за последние десять дней. Ее главная тема не меняется: ЕС хочет наказать (вот тут и без всяких кавычек, и без преувеличений) Россию за то, что та предлагает работать над контурами новой политики безопасности на континенте. Учитывая как свои интересы, так и интересы европейцев, которые могут попасть, даже если они сами этого пока не понимают, под раздачу.Евросоюз, недовольный тем, что Россия отправила его (в лице главного дипломата Борреля) сидеть на приставном стульчике и ждать в прихожей, пока две сверхдержавы решают накопившиеся проблемы, намерен сказать свое "фэ" российской внешней политике, но так, чтобы не рассердить ни Москву, ни Вашингтон.Потому что рассердив Москву, можно, чего доброго, вызвать новый виток напряжения в отношениях, что выразится в росте цен на энергоносители (для покорного и уже практически со всем согласного, кроме резкого ухудшения качества жизни, европейского населения), а разгневав американских политиков, весьма вероятно лишиться безусловной поддержки глобалистских элит.Как же Евросоюз намерен выбираться из ловушки, которую он сам себе расставил и сам же в нее попал?Ясно, что решения, которое бы устроило всех, на сегодняшний момент просто не существует.Поэтому, когда США говорят о "санкциях" ЕС в отношении России, они слышат с другого берега Атлантики не эхо, а какофонию.Восточная, значительно менее богатая нео-Европа, привыкшая жить на щедрые субсидии ЕС, торгуя сегодня практически исключительно русофобией, требует в отношении нашей страны "жестких санкций". Тамошние политики думают, что их старшие партнеры — и это уже даже не Брюссель, а Вашингтон — им возместят весь гипотетический экономический ущерб и даже с процентами.Западная Европа, и от ее имени сейчас говорят две страны — это ФРГ и Франция, на словах поддерживая младших партнеров по коалиции, высказывается значительно сдержаннее.Французский президент и германский канцлер избегают и резких слов, и жестких интонаций, поскольку кому, как не немецкому правительству, знать, что в разгар зимы в топливных хранилищах страны сейчас менее половины от требуемых запасов, а во Франции цена автомобильного бензина уже давно миновала планку в полтора евро за литр, и за этим вальсом ценников, как за молоком на плите, наблюдают уже в Елисейском дворце.Спустя без малого восемь лет с момента введения антироссийских санкций (и секторальных, и общих) за то, что наша страна защитила крымчан от кровопролития и выразила политическую поддержку русским в Донбассе, в ЕС, судя по всему, начинают кумекать, что ограничения, практически никак не повлияв на структуру и развитие нашей экономики, оказались самострелом для экономики общеевропейской.Как бы ни пытались доказать обратное те, кто эти санкции принимал и продлевал.Результат, если рассматривать лишь официальную статистику, не дает возможности для двойного толкования (даже если не учитывать пандемию).И он следующий: рост стоимости жизни на всей территории объединенной Европы, галопирующая инфляция (не имеющая прецедентов с момента введения евро, то есть за истекшие два десятилетия) и взметнувшиеся вверх цены на энергоносители.И уже неважно, что за эти годы и сменилось руководство Еврокомиссии, и в Европарламенте сидят уже совсем другие депутаты, — вектор спада экономической деятельности, о котором, кстати, российские политики безуспешно пытались еще тогда, в 2014-м, ЕС предупредить (ох, эта наша русская отзывчивость и желание позаботиться даже о тех, кто считает себя нашим неприятелем!), сейчас не заметить невозможно.И не учесть — даже если в антироссийских играх приглашает участвовать Вашингтон — невозможно.Истерика как украинских, так и украинствующих в самой Европе политиков при малейших колебаниях генеральной линии на русофобию, собственно, косвенное доказательство того, что "жесткач" в отношении нашей страны перестал быть универсальным рычагом.Киев, попеременно возмущающийся то позицией Берлина, то заявлениями Парижа, играющий краплеными картами, которые ему сбросили американские партнеры, перестал быть убедительным в глазах тех, кому он хочет казаться серьезной стороной в международных отношениях.Сколько бы ни пытался.Париж и Берлин, сохраняя лишь внешнюю мину озабоченности, предпочитают сегодня осторожные отговорки, понимая, что в случае начала спровоцированной Украиной заварухи основную политическую ответственность придется нести именно им, как и платить за геополитические амбиции Вашингтона тоже придется властям и, что немаловажно, жителям этих двух стран.Неожиданное вмешательство Великобритании в европейский геополитический расклад (сенсацией о планах Москвы посадить в Киеве "пророссийского лидера") — с изяществом слона, вторгнувшегося в посудную лавку, и примерно с той же эффективностью — вряд ли вызовет понимание на континенте.Британцы, не сумев без скандалов и претензий развестись с Евросоюзом, сегодня пытаются сыграть в партнерство с Украиной, видимо, забыв, что Берлин и Париж, как, кстати, Рим и Вена, находятся географически и финансово ближе к Лондону, чем Киев.И этот шаг, разумеется, не может не вызвать зубовного скрежета у европейских партнеров премьер-министра Соединенного Королевства.На протяжении многих лет после Второй мировой войны, если в Европе находились те, кто желал устроить кровавую кашу, они ее заваривали на очевидной удаленности от европейских рубежей, в Африке или Азии.Но с каждым десятилетием граница войны и мира к Европе приближалась, как и последствия раздутого — по недомыслию или алчности — пожара конфликта.Югославские уроки, когда объединенная Европа впервые столкнулась и с беженцами, и с расползанием на континенте оружия, усвоены не были.Теперь угроза конфликта, особенно с поставками Киеву смертоносных боевых вооружений, как и с прибытием армейских инструкторов, возрастает в разы.Но "прозаседавшиеся в Брюсселе" эту опасность предпочитают не замечать, делая вид, что готовы санкционировать Россию за "агрессивное поведение".Сложившаяся ситуация напоминает ту, что уже была на континенте в середине тридцатых годов прошлого века, когда экономические санкции вводились против СССР, тогда как настоящая угроза Европе исходила от нацистской Германии.К сожалению, уроки той эпохи и той истории, судя по происходящему сегодня, давно и прочно забыты.Поэтому еще раз напомнить, что происходит, когда ошибаются в истинных намерениях настоящего, а не выдуманного агрессора, лишним точно не будет.
https://ria.ru/20220123/sanktsii-1769125284.html
https://ria.ru/20211028/energonositeli-1756769293.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211030/tseny-1756977322.html
https://ria.ru/20220124/otmena-1769177785.html
https://ria.ru/20220124/predlog-1769183790.html
https://ria.ru/20220123/pristayko-1769130703.html
https://ria.ru/20220124/korruptsiya-1769276443.html
вена
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769305779_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_9985f9aa86ca5dd0aad90ffa8db7cd19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авторы, вена, франция, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, россия
08:00 25.01.2022
 

Европа не может решить, как наказать Россию

© AP Photo / Virginia MayoФлаг с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаг с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Договорились о том, чтобы договориться наказать Россию, — так вкратце можно определить итоги вчерашней встречи глав внешнеполитических ведомств стран — членов ЕС. Поскольку Брюсселю кажется, что наша страна "строит военные планы в отношении Украины".
Перед началом переговоров настоятельно подчеркивалось, что дискуссия носит "неформальный характер", видимо, в том числе и чтобы снять с себя ответственность за возможные последствия.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 12:44
ЕС разрабатывает санкции против России из-за Украины, заявил МИД Австрии
Которые могут быть очень серьезными в первую очередь и для самих европейских политиков, и для жителей объединенной Европы.
Но обо всем по порядку.
Нынешняя встреча в таком формате — вторая за последние десять дней. Ее главная тема не меняется: ЕС хочет наказать (вот тут и без всяких кавычек, и без преувеличений) Россию за то, что та предлагает работать над контурами новой политики безопасности на континенте. Учитывая как свои интересы, так и интересы европейцев, которые могут попасть, даже если они сами этого пока не понимают, под раздачу.
Евросоюз, недовольный тем, что Россия отправила его (в лице главного дипломата Борреля) сидеть на приставном стульчике и ждать в прихожей, пока две сверхдержавы решают накопившиеся проблемы, намерен сказать свое "фэ" российской внешней политике, но так, чтобы не рассердить ни Москву, ни Вашингтон.
Потому что рассердив Москву, можно, чего доброго, вызвать новый виток напряжения в отношениях, что выразится в росте цен на энергоносители (для покорного и уже практически со всем согласного, кроме резкого ухудшения качества жизни, европейского населения), а разгневав американских политиков, весьма вероятно лишиться безусловной поддержки глобалистских элит.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября 2021, 22:05
В Белом доме высказались о дефиците энергоносителей
Как же Евросоюз намерен выбираться из ловушки, которую он сам себе расставил и сам же в нее попал?
Ясно, что решения, которое бы устроило всех, на сегодняшний момент просто не существует.
Поэтому, когда США говорят о "санкциях" ЕС в отношении России, они слышат с другого берега Атлантики не эхо, а какофонию.
Восточная, значительно менее богатая нео-Европа, привыкшая жить на щедрые субсидии ЕС, торгуя сегодня практически исключительно русофобией, требует в отношении нашей страны "жестких санкций". Тамошние политики думают, что их старшие партнеры — и это уже даже не Брюссель, а Вашингтон — им возместят весь гипотетический экономический ущерб и даже с процентами.
Западная Европа, и от ее имени сейчас говорят две страны — это ФРГ и Франция, на словах поддерживая младших партнеров по коалиции, высказывается значительно сдержаннее.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября 2021, 09:22В мире
Макрон защитил Россию в ситуации с ценами на энергоносители
Французский президент и германский канцлер избегают и резких слов, и жестких интонаций, поскольку кому, как не немецкому правительству, знать, что в разгар зимы в топливных хранилищах страны сейчас менее половины от требуемых запасов, а во Франции цена автомобильного бензина уже давно миновала планку в полтора евро за литр, и за этим вальсом ценников, как за молоком на плите, наблюдают уже в Елисейском дворце.
Спустя без малого восемь лет с момента введения антироссийских санкций (и секторальных, и общих) за то, что наша страна защитила крымчан от кровопролития и выразила политическую поддержку русским в Донбассе, в ЕС, судя по всему, начинают кумекать, что ограничения, практически никак не повлияв на структуру и развитие нашей экономики, оказались самострелом для экономики общеевропейской.
Как бы ни пытались доказать обратное те, кто эти санкции принимал и продлевал.
Эрик Земмур - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
Вчера, 00:06
Кандидат в президенты Франции высказался за отмену санкций против России
Результат, если рассматривать лишь официальную статистику, не дает возможности для двойного толкования (даже если не учитывать пандемию).
И он следующий: рост стоимости жизни на всей территории объединенной Европы, галопирующая инфляция (не имеющая прецедентов с момента введения евро, то есть за истекшие два десятилетия) и взметнувшиеся вверх цены на энергоносители.
И уже неважно, что за эти годы и сменилось руководство Еврокомиссии, и в Европарламенте сидят уже совсем другие депутаты, — вектор спада экономической деятельности, о котором, кстати, российские политики безуспешно пытались еще тогда, в 2014-м, ЕС предупредить (ох, эта наша русская отзывчивость и желание позаботиться даже о тех, кто считает себя нашим неприятелем!), сейчас не заметить невозможно.
И не учесть — даже если в антироссийских играх приглашает участвовать Вашингтон — невозможно.
Истерика как украинских, так и украинствующих в самой Европе политиков при малейших колебаниях генеральной линии на русофобию, собственно, косвенное доказательство того, что "жесткач" в отношении нашей страны перестал быть универсальным рычагом.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
Вчера, 03:12
Госдеп: Россия может создать "предлог" для эскалации вокруг Украины
Киев, попеременно возмущающийся то позицией Берлина, то заявлениями Парижа, играющий краплеными картами, которые ему сбросили американские партнеры, перестал быть убедительным в глазах тех, кому он хочет казаться серьезной стороной в международных отношениях.
Сколько бы ни пытался.
Париж и Берлин, сохраняя лишь внешнюю мину озабоченности, предпочитают сегодня осторожные отговорки, понимая, что в случае начала спровоцированной Украиной заварухи основную политическую ответственность придется нести именно им, как и платить за геополитические амбиции Вашингтона тоже придется властям и, что немаловажно, жителям этих двух стран.
Неожиданное вмешательство Великобритании в европейский геополитический расклад (сенсацией о планах Москвы посадить в Киеве "пророссийского лидера") — с изяществом слона, вторгнувшегося в посудную лавку, и примерно с той же эффективностью — вряд ли вызовет понимание на континенте.
Британцы, не сумев без скандалов и претензий развестись с Евросоюзом, сегодня пытаются сыграть в партнерство с Украиной, видимо, забыв, что Берлин и Париж, как, кстати, Рим и Вена, находятся географически и финансово ближе к Лондону, чем Киев.
Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 14:07
Посол Украины оценил сообщение Великобритании о "новых планах" Москвы
И этот шаг, разумеется, не может не вызвать зубовного скрежета у европейских партнеров премьер-министра Соединенного Королевства.
На протяжении многих лет после Второй мировой войны, если в Европе находились те, кто желал устроить кровавую кашу, они ее заваривали на очевидной удаленности от европейских рубежей, в Африке или Азии.
Но с каждым десятилетием граница войны и мира к Европе приближалась, как и последствия раздутого — по недомыслию или алчности — пожара конфликта.
Югославские уроки, когда объединенная Европа впервые столкнулась и с беженцами, и с расползанием на континенте оружия, усвоены не были.
Теперь угроза конфликта, особенно с поставками Киеву смертоносных боевых вооружений, как и с прибытием армейских инструкторов, возрастает в разы.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
Вчера, 16:00
В Брюсселе задались вопросом, зачем ЕС спонсирует Украину на фоне коррупции
Но "прозаседавшиеся в Брюсселе" эту опасность предпочитают не замечать, делая вид, что готовы санкционировать Россию за "агрессивное поведение".
Сложившаяся ситуация напоминает ту, что уже была на континенте в середине тридцатых годов прошлого века, когда экономические санкции вводились против СССР, тогда как настоящая угроза Европе исходила от нацистской Германии.
К сожалению, уроки той эпохи и той истории, судя по происходящему сегодня, давно и прочно забыты.
Поэтому еще раз напомнить, что происходит, когда ошибаются в истинных намерениях настоящего, а не выдуманного агрессора, лишним точно не будет.
 
АвторыВенаФранцияЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на COVID-19
08:30В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороны
08:28Казахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядков
08:25Эксперты оценили объемы продаж алкоголя в России
08:23Правительство Австралии выкупило право на флаг аборигенов
08:22Итальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повестку
08:19Снегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машин
08:16Судно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову Беринга
08:05В столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске
08:00"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезон
08:00Ситуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают леса
07:46Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
07:39Посол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая
07:31Правительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страны
07:21СМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России
07:14Иностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНР
07:11Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол
07:08Простуженных россиян предложили освободить от работы на три дня
07:05Сотрудничество России и КНР сдерживает напряженность в мире, заявил посол
06:54В Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям
Лента новостейМолния
В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на COVID-19В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороныКазахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядковЭксперты оценили объемы продаж алкоголя в РоссииПравительство Австралии выкупило право на флаг аборигеновИтальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повесткуСнегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машинСудно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову БерингаВ столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезонСитуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают лесаСиноптик рассказал о погоде в Москве во вторникПосол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и КитаяПравительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страныСМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против РоссииИностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНРМежду Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посолПростуженных россиян предложили освободить от работы на три дняСотрудничество России и КНР сдерживает напряженность в мире, заявил посолВ Красноярске экс-полицейский ломился с молотком к соседям