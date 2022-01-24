https://ria.ru/20220124/ukraina-1769263590.html
ЕС заявил, что поддержит Украину в подготовке профессиональных военных
ЕС заявил, что поддержит Украину в подготовке профессиональных военных - РИА Новости, 24.01.2022
ЕС заявил, что поддержит Украину в подготовке профессиональных военных
ЕС заявил, что поддержит Украину, в том числе в борьбе с кибер- и гибридными угрозами, дезинформацией, а также в подготовке профессиональных военных, говорится... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:51
2022-01-24T14:51
2022-01-24T15:08
в мире
украина
евросоюз
брюссель
совет ес
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. ЕС заявил, что поддержит Украину, в том числе в борьбе с кибер- и гибридными угрозами, дезинформацией, а также в подготовке профессиональных военных, говорится в распространенных выводах заседания глав МИД Евросоюза, которое проходит в понедельник в Брюсселе."Совет ЕС вновь подтверждает свою приверженность дальнейшей поддержке устойчивости Украины, в том числе, в противостоянии кибер- и гибридным угрозам, дезинформации. ЕС также (в настоящее время - ред.) определяет условия поддержки Украины в области профессионального военного образования", - указывается в документе.
https://ria.ru/20220124/ukraina-1769257715.html
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в мире, украина, евросоюз, брюссель, совет ес
14:51 24.01.2022 (обновлено: 15:08 24.01.2022)
ЕС заявил, что поддержит Украину в подготовке профессиональных военных
ЕС заявил, что поддержит Украину в борьбе с угрозами и подготовке профессиональных военных