https://ria.ru/20220125/energoavariya-1769439534.html

Энергоавария в Центральной Азии не отразилась на потребителях в России

Энергоавария в Центральной Азии не отразилась на потребителях в России - РИА Новости, 25.01.2022

Энергоавария в Центральной Азии не отразилась на потребителях в России

Сбой в энергосистеме Центральной Азии, который в первые часы привел к резкому увеличению экспорта электроэнергии в Россию из-за избытка мощности в Казахстане,... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:54

2022-01-25T14:54

2022-01-25T20:06

экономика

таджикистан

туркмения

со еэс

россия

энергоавария в центральной азии

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сбой в энергосистеме Центральной Азии, который в первые часы привел к резкому увеличению экспорта электроэнергии в Россию из-за избытка мощности в Казахстане, никак не отразился на потребителях Единой энергосистемы России, сообщили РИА Новости в "Системном операторе ЕЭС" (СО ЕЭС, диспетчер энергосистемы)."Никаких последствий для потребителей в России не было", - сказали в СО ЕЭС, комментируя произошедшее.Сбой в объединенном энергокольце Центральной Азии затронул три страны, были обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Киргизии. Как заявила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.В результате Казахстан, до этого импортировавший электроэнергию из РФ, сразу после аварии резко перешел к ее экспорту, который в первые часы достигал 750 МВТ, сообщал РИА Новости источник в российской компании "Интер РАО".Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.

https://ria.ru/20220125/energosnabzhenie-1769372199.html

таджикистан

туркмения

россия

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Массовый блэкаут в Средней Азии: проблемы с транспортом, отоплением и связью Массовый блэкаут в Средней Азии: проблемы с транспортом, отоплением и связью Страны Средней Азии остались без света: встало метро и фуникулеры 2022-01-25T14:54 true PT0M50S

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экономика, таджикистан, туркмения, со еэс, россия, энергоавария в центральной азии