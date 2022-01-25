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Энергоавария в Центральной Азии не отразилась на потребителях в России
Энергоавария в Центральной Азии не отразилась на потребителях в России - РИА Новости, 25.01.2022
Энергоавария в Центральной Азии не отразилась на потребителях в России
Сбой в энергосистеме Центральной Азии, который в первые часы привел к резкому увеличению экспорта электроэнергии в Россию из-за избытка мощности в Казахстане,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:54
2022-01-25T14:54
2022-01-25T20:06
экономика
таджикистан
туркмения
со еэс
россия
энергоавария в центральной азии
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сбой в энергосистеме Центральной Азии, который в первые часы привел к резкому увеличению экспорта электроэнергии в Россию из-за избытка мощности в Казахстане, никак не отразился на потребителях Единой энергосистемы России, сообщили РИА Новости в "Системном операторе ЕЭС" (СО ЕЭС, диспетчер энергосистемы)."Никаких последствий для потребителей в России не было", - сказали в СО ЕЭС, комментируя произошедшее.Сбой в объединенном энергокольце Центральной Азии затронул три страны, были обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Киргизии. Как заявила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.В результате Казахстан, до этого импортировавший электроэнергию из РФ, сразу после аварии резко перешел к ее экспорту, который в первые часы достигал 750 МВТ, сообщал РИА Новости источник в российской компании "Интер РАО".Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.
https://ria.ru/20220125/energosnabzhenie-1769372199.html
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экономика, таджикистан, туркмения, со еэс, россия, энергоавария в центральной азии
14:54 25.01.2022 (обновлено: 20:06 25.01.2022)
Энергоавария в Центральной Азии не отразилась на потребителях в России
Сбой в энергосистеме Центральной Азии не отразился на потребителях в России