https://ria.ru/20220125/energoavariya-1769387257.html
Шардаринская ГЭС на юге Казахстана приостановила выработку энергии
Шардаринская ГЭС на юге Казахстана приостановила выработку энергии - РИА Новости, 25.01.2022
Шардаринская ГЭС на юге Казахстана приостановила выработку энергии
Расположенная на юге Казахстана Шардаринская ГЭС снизила выработку электроэнергии до нуля в связи с аварией в энергосистеме Центральной Азии, сообщила... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:28
2022-01-25T11:28
2022-01-25T11:36
в мире
казахстан
центральная азия
энергоавария в центральной азии
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АЛМА-АТА, 25 янв - РИА Новости. Расположенная на юге Казахстана Шардаринская ГЭС снизила выработку электроэнергии до нуля в связи с аварией в энергосистеме Центральной Азии, сообщила пресс-служба госкомпании "Самрук-Энерго", в состав которой входит ГЭС."АО "Шардаринская ГЭС" снизила нагрузку с 30 МВт до 0 МВт по причине отключения внешних линий связи", - говорится в сообщении компании.Ранее пресс-служба "Самрук-Энерго" сообщила, что расположенные в южном регионе электрические станции АО "АлЭС" и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам системного оператора увеличивают мощность. Между тем северные энергоисточники АО "Самрук-Энерго" - Экибастузские ГРЭС - несут заданную нагрузку без замечаний.
https://ria.ru/20220125/elektrichestvo-1769375422.html
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в мире, казахстан, центральная азия, энергоавария в центральной азии
11:28 25.01.2022 (обновлено: 11:36 25.01.2022)
Шардаринская ГЭС на юге Казахстана приостановила выработку энергии
ГЭС на юге Казахстана приостановила выработку энергии из-за аварии в энергосистеме региона
АЛМА-АТА, 25 янв - РИА Новости. Расположенная на юге Казахстана Шардаринская ГЭС снизила выработку электроэнергии до нуля в связи с аварией в энергосистеме Центральной Азии, сообщила пресс-служба госкомпании "Самрук-Энерго", в состав которой входит ГЭС.
"АО "Шардаринская ГЭС" снизила нагрузку с 30 МВт до 0 МВт по причине отключения внешних линий связи", - говорится в сообщении компании.
Ранее пресс-служба "Самрук-Энерго" сообщила, что расположенные в южном регионе электрические станции АО "АлЭС" и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам системного оператора увеличивают мощность. Между тем северные энергоисточники АО "Самрук-Энерго" - Экибастузские ГРЭС - несут заданную нагрузку без замечаний.