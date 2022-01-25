https://ria.ru/20220125/energoavariya-1769387257.html

Шардаринская ГЭС на юге Казахстана приостановила выработку энергии

Шардаринская ГЭС на юге Казахстана приостановила выработку энергии - РИА Новости, 25.01.2022

Шардаринская ГЭС на юге Казахстана приостановила выработку энергии

Расположенная на юге Казахстана Шардаринская ГЭС снизила выработку электроэнергии до нуля в связи с аварией в энергосистеме Центральной Азии, сообщила... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:28

2022-01-25T11:28

2022-01-25T11:36

в мире

казахстан

центральная азия

энергоавария в центральной азии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769389185_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_f4499f0e7b8240b61a3989673ab8611c.jpg

АЛМА-АТА, 25 янв - РИА Новости. Расположенная на юге Казахстана Шардаринская ГЭС снизила выработку электроэнергии до нуля в связи с аварией в энергосистеме Центральной Азии, сообщила пресс-служба госкомпании "Самрук-Энерго", в состав которой входит ГЭС."АО "Шардаринская ГЭС" снизила нагрузку с 30 МВт до 0 МВт по причине отключения внешних линий связи", - говорится в сообщении компании.Ранее пресс-служба "Самрук-Энерго" сообщила, что расположенные в южном регионе электрические станции АО "АлЭС" и Мойнакская ГЭС сохранили нагрузку и в настоящее время по командам системного оператора увеличивают мощность. Между тем северные энергоисточники АО "Самрук-Энерго" - Экибастузские ГРЭС - несут заданную нагрузку без замечаний.

https://ria.ru/20220125/elektrichestvo-1769375422.html

казахстан

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, центральная азия, энергоавария в центральной азии