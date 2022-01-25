https://ria.ru/20220125/elektrosnabzhenie-1769430588.html
В Киргизии восстановили электроснабжение
В Киргизии восстановили электроснабжение - РИА Новости, 25.01.2022
В Киргизии восстановили электроснабжение
Энергоснабжение восстановлено по всей Киргизии после масштабного сбоя, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства энергетики республики. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:21
2022-01-25T14:21
2022-01-25T20:09
в мире
казахстан
киргизия
таджикистан
узбекистан
туркмения
центральная азия
энергоавария в центральной азии
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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Энергоснабжение восстановлено по всей Киргизии после масштабного сбоя, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства энергетики республики."Свет дали по всей стране", - заявил представитель пресс-службы.В Киргизии и ряде других государств Центральной Азии во вторник произошло массовое отключение электричества из-за сбоя в объединенном энергокольце стран региона. Поэтапное восстановление энергоснабжения началось после двухчасового отсутствия электричества.Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.
https://ria.ru/20220125/energoavariya-1769408339.html
казахстан
киргизия
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узбекистан
туркмения
центральная азия
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в мире, казахстан, киргизия, таджикистан, узбекистан, туркмения, центральная азия, энергоавария в центральной азии
14:21 25.01.2022 (обновлено: 20:09 25.01.2022)
В Киргизии восстановили электроснабжение
По всей Киргизии восстановили электроснабжение после масштабного сбоя