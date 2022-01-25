https://ria.ru/20220125/elektrosnabzhenie-1769430588.html

В Киргизии восстановили электроснабжение

В Киргизии восстановили электроснабжение - РИА Новости, 25.01.2022

В Киргизии восстановили электроснабжение

Энергоснабжение восстановлено по всей Киргизии после масштабного сбоя, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства энергетики республики. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:21

2022-01-25T14:21

2022-01-25T20:09

в мире

казахстан

киргизия

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туркмения

центральная азия

энергоавария в центральной азии

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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Энергоснабжение восстановлено по всей Киргизии после масштабного сбоя, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства энергетики республики."Свет дали по всей стране", - заявил представитель пресс-службы.В Киргизии и ряде других государств Центральной Азии во вторник произошло массовое отключение электричества из-за сбоя в объединенном энергокольце стран региона. Поэтапное восстановление энергоснабжения началось после двухчасового отсутствия электричества.Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.

https://ria.ru/20220125/energoavariya-1769408339.html

казахстан

киргизия

таджикистан

узбекистан

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в мире, казахстан, киргизия, таджикистан, узбекистан, туркмения, центральная азия, энергоавария в центральной азии