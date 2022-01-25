https://ria.ru/20220125/elektroperedacha-1769389607.html
Все транзитные линии электропередачи между регионами Казахстана включены
Все транзитные линии электропередачи между регионами Казахстана включены - РИА Новости, 25.01.2022
Все транзитные линии электропередачи между регионами Казахстана включены
Работа транзитных линий электропередачи между регионами Казахстана восстановлена, сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:37
2022-01-25T11:37
2022-01-25T12:05
в мире
казахстан
энергоавария в центральной азии
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АЛМА-АТА, 25 янв - РИА Новости. Работа транзитных линий электропередачи между регионами Казахстана восстановлена, сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC."Включены все линии электропередачи транзита 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана", - говорится в сообщении оператора.Компания также проинформировала, что в 13.39 (10.39 мск) произведена синхронизация Алма-Атинского энергоузла с единой энергосистемой "с полным снятием ограничений потребителей"."Полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области осуществляют снятие ограничений. Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются", - сообщается в пресс-релизе KEGOC.Ранее оператор сообщил, что "в 11.59 (8.59 мск) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". По данным компании, "в результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана".
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в мире, казахстан, энергоавария в центральной азии
11:37 25.01.2022 (обновлено: 12:05 25.01.2022)
Все транзитные линии электропередачи между регионами Казахстана включены
KEGOC: все транзитные линии электропередачи между регионами Казахстана включены