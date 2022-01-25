https://ria.ru/20220125/elektroenergiya-1769385457.html

В Узбекистане возобновилась поэтапная подача электроэнергии

В Узбекистане возобновилась поэтапная подача электроэнергии - РИА Новости, 25.01.2022

В Узбекистане возобновилась поэтапная подача электроэнергии

Поэтапное возобновление подачи электроэнергии после масштабного сбоя началось в Узбекистане, сообщает пресс-служба министерства энергетики. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:19

2022-01-25T11:19

2022-01-25T11:28

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казахстан

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навоийская область

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 25 янв - РИА Новости. Поэтапное возобновление подачи электроэнергии после масштабного сбоя началось в Узбекистане, сообщает пресс-служба министерства энергетики."Электростанции поэтапно вводятся в эксплуатацию. В регионах восстанавливается электроснабжение", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минэнерго.В частности, началась подача электроэнергии в энергосистему через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, Навоийскую ТЭС в Навоийской области, Тахиаташскую ТЭС в республике Каракалпакстан и Ферганскую ТЭЦ в Ферганской области."Процесс восстановления подачи электроэнергии в регионах страны продолжается", - добавили в пресс-службе.Ранее Минэнерго Узбекистана сообщало, что в 9.00 мск в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.

https://ria.ru/20220125/uzbekistan-1769379951.html

https://ria.ru/20220125/metro-1769378387.html

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навоийская область

ташкентская область

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