https://ria.ru/20220125/elektroenergiya-1769385457.html
В Узбекистане возобновилась поэтапная подача электроэнергии
В Узбекистане возобновилась поэтапная подача электроэнергии - РИА Новости, 25.01.2022
В Узбекистане возобновилась поэтапная подача электроэнергии
Поэтапное возобновление подачи электроэнергии после масштабного сбоя началось в Узбекистане, сообщает пресс-служба министерства энергетики. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:19
2022-01-25T11:19
2022-01-25T11:28
узбекистан
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казахстан
каракалпакстан
навоийская область
ташкентская область
ферганская область
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 25 янв - РИА Новости. Поэтапное возобновление подачи электроэнергии после масштабного сбоя началось в Узбекистане, сообщает пресс-служба министерства энергетики."Электростанции поэтапно вводятся в эксплуатацию. В регионах восстанавливается электроснабжение", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минэнерго.В частности, началась подача электроэнергии в энергосистему через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, Навоийскую ТЭС в Навоийской области, Тахиаташскую ТЭС в республике Каракалпакстан и Ферганскую ТЭЦ в Ферганской области."Процесс восстановления подачи электроэнергии в регионах страны продолжается", - добавили в пресс-службе.Ранее Минэнерго Узбекистана сообщало, что в 9.00 мск в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.
https://ria.ru/20220125/uzbekistan-1769379951.html
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узбекистан
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каракалпакстан
навоийская область
ташкентская область
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узбекистан, в мире, казахстан, каракалпакстан, навоийская область, ташкентская область, ферганская область, центральная азия, энергоавария в центральной азии
11:19 25.01.2022 (обновлено: 11:28 25.01.2022)
В Узбекистане возобновилась поэтапная подача электроэнергии
В Узбекистане после масштабного сбоя возобновилась поэтапная подача электроэнергии